ALİ GÜLTİKEN

Başakşehir maçının öne çıkan 4 ana unsuru vardı. Beşiktaş taraftarı, Rıza Çalımbay, Rebic ve güven duygusu… Her zorlukta olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen Beşiktaş taraftarı dünkü maçın en önemli etkisini oluşturdu. Rıza Hoca, Türkiye Süper Ligi'nin en deneyimli hocalarından. Bunun yanında en başarılı hocalarından bir tanesi. Gittiği her takımda oynattığı oyunun yanı sıra yarattığı süreklilik ve devamlılık her zaman hanesine başarı olarak yazıldı. Dün yine eldeki mevcut oyuncularla oluşturduğu kadro ve doğru oyun sistemi sahada Beşiktaş'ı daha etkili hale getirdi.

Bu etkinin içerisinde başrolü Rebic aldı. Geldiği günden beri beklenen etkili performansının tamamı olmasa bile büyük bir bölümüyle sahadaydı. Rebic'in bu performansının karşılığı Beşiktaş'a galibiyet olarak döndü. Takımı önde tutabilmek, rakibi tehdit edebilmek özellikle iç saha maçlarında her zaman çok önemlidir. Rebic dün sahada isteyen ve rakibi tehdit eden bir oyuncu olarak Beşiktaş taraftarının arzuladığı şeyleri sahaya yansıttı. Güven duygusu her zaman hayatın her alanında en önemli şeydir. Futbol için de geçerlidir… Oyuncu kendini güvende hissettiği süre içerisinde kafasını, motivasyonunu %100 sahaya verebilir. Dün de öyle oldu…

Beşiktaş'ta derin kırılmaların sonuna gelinmiş olması, Rıza Hoca gibi camiaya, taraftarlara ve oyunculara güven yaratacak birinin kulübede olması futbolcuları da rahatlattı. Başakşehir gibi her zaman tehlike yaratabilecek bir rakibi açmakta zorlanmadı.