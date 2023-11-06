ALİ GÜLTİKEN

Kadro istikrarı, sistem istikrarı, oyun istikrarı, performans istikrarı bunlar futbolda çok önemli şeyler. Dengenizi kaybettiğinizde geri kazanmanız çok kolay olmuyor. Fikri anlamda bir şeyleri yürekten yapmak istiyor olabilirsiniz ama bütüne bunu yansıtamadığınızda bu çabalar, Antalya'da olduğu gibi sonuçsuz kalıyor. Chamberlain'den sol forvet, Tayfur'dan 10 numara, Bakhtiyor'dan sol bek, Onur'dan stoper yaratma düşüncesi kağıt üstünde olabilir gibi gözükse de icraatta çok fazla karşılık bulması kolay olmuyor.

Beşiktaş oyuna gönülden başladı. Özellikle ilk yarıda hem mücadele hem de kazanma iradesi olarak olanı sahaya yansıtmaya çalıştı. Bu çabanın karşılığında golü buldu ama sezon başından beri devam eden oyun bütünlüğündeki eksiklikler kalesine ceza olarak döndü. Oynayan oyuncuların mücadelesine saygı duyulabilir. Ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştılar. Fakat bu kazanmak için yeterli bir seviyeye çıkamadı. Dengeniz bozulduğu zaman orta alan mücadelenizi de savunmadaki pozisyonunuzu da hücumdaki etkinliğinizi de etkili hale getiremezsiniz. Oyun içerisinde bölüm-bölüm iyi oynamak bu seviyelerde yetmez.

Beşiktaş'ın ihtiyacı olan yeni transferlerin takıma desteği… Bu maçta yine hayal kırıklığı olarak maçın içerisinde kayboldular. Rebic, Chamberlain, Bailly, Rashica hayal kırıklığı olarak bir maçı daha geride bıraktılar.