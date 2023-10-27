ALİ GÜLTİKEN

Bu tür durumları anlamak da anlatmak da zor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. İşin savunma tarafına bakıyorsunuz yolgeçen hanı. Hücum tarafında rakibini incitmeyen, rahatsız etmeyen bir takım… Orta alanı anlamak hiç mümkün değil. Tenis seyircisi gibi gelene geçene baktılar. Bodo takımı herhalde rüyasında görse bu skora inanamazdı. Biz de inanmıyoruz. Bir takımın bu durumu kabul edişi reaksiyonsuzluğu, mücadeleden yoksun oluşu inanılmaz geliyor. Bodo takımı orta sahası kariyerleri boyunca bu kadar rahat oynamamıştır. Ev sahibi ekip İstedikleri gibi top aldılar, istedikleri gibi atağa çıktılar, istedikleri gibi savunma arkasına indiler, pozisyonlar ve goller buldular.

Takım, oyunun içerisinde bir yerde hamle yapar, reaksiyon gösterir diye bekledik ama tüm maç boyunca bunu görme imkânı olmadı. Rakibin her yaptığını kabul eden bir anlayışı Beşiktaş'ta ilk defa görüyoruz. Mağlubiyetler alınır, maçlar kaybedilir ama bir yerde mücadeleyi ve takım olarak bazı kaliteleri ortaya koymak gerekir. Ligde devam eden ciddi kırılmaların aynı şekilde Avrupa'da sürmüş olması çok üzücü. En azından toparlanma adına burayı bir şans olarak görüp yoluna devam etme isteğinden yoksun bir takım izlemek hiç hoş olmadı

Beşiktaş'ta oyuncuları görüntü olarak ordaydılar ama ruhlar ve kafalar sezonu bitirmiş gibi görünüyor. Bu, Beşiktaş adına çok tehlikeli bir durum.