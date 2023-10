ALİ GÜLTİKEN

Fenerbahçe orkestrası her enstrümanından en iyi sesi almaya devam ediyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Coşku ve istek üst seviyede devam ediyor. Bir de buna ekstra bireysel kaliteler de katılınca ortaya sürekli kazanabilen bir F.Bahçe çıkıyor. Takım o hale gelmiş durumda ki Livakovic dışında her oyuncu yüzde 100 performansıyla oynuyor. Bunun sahaya yansıması da mükemmel görüntüler ortaya çıkartıyor. Forvet hattı geçen seneki gibi tek bir oyuncu üzerinden değil her bölümüyle gole katkı sağlıyor. Birçok maçta olduğu gibi Szymanski'yi, İrfan'ı, Dzeko'yu, Tadic'i, Fred'i gollerde ve asistlerde gördük. Osayi'nin de bu sezon gollere katkı yapması artı bir değer oldu. İsmail'in, Ferdi'nin, Djiku'nun ve Becao'nun oyun içerisindeki katkısı da iyiydi. Ayrıca da önde doğru baskı yaparak takımın hücum devamlılığını sağlıyorlar. En önemli farklarından bir tanesi de çok fazla pozisyona girebilmelerinin yanında bunları yüksek sayıda gole çevirebilmeleri. Bu da oyuncuların kalite farkı olarak sahaya yansıyor. Hatayspor'un yaptığı mücadele büyük saygıyı hak ediyor. Kolay değil. Zorlu bir sürecin devamında lige bu kadar iyi tutunabilmeleri büyük bir başarı. Bu maça kadar namağlup gelmiş olmaları da bulundukları durumun yanında Hatay'ı ve o bölgelerde diğer yaşananları çok doğru ifade ettiklerini gösteriyor. Bunun herkese geçtiğini tribünlerin gösterdiği saygıdan ve alkıştan da görebiliyoruz. F.Bahçe'nin üst üste 9 galibiyeti ligin başlangıcında önemli bir başarı hikâyesi. Galibiyet kadar oynanan oyun ve gol sayısının yüksekliği, sahanın içerisindeki coşku izleyenleri de mutlu ediyor.