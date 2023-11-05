ALİ GÜLTİKEN

Bu maçta alkışlanacak Trabzonspor performansını bir kenara koyarsak F.Bahçe'nin oyunu karşısında eminim herkes şaşkınlık ve şok içerisindedir. Kimliklerin bu kadar kolay silikleştiği bir görüntüyü kimse beklemiyordu. Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük başarısı, rakipteyken topu kısa zamanda tekrar kazanabilmesi ve atak devamlılığı sağlayabilmesiydi. 5 saniye kuralı çok konuşuldu. Fakat Trabzonspor, Fenerbahçe'nin bu özelliğini ortadan kaldırma adına mükemmel bir organizasyonla oyunu eline aldı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin, Trabzon kalesini bulan tek bir şutu yok ki maç öncesi böyle bir durumun olabileceğini kim söylerse söylesin inandırıcı olmazdı.

Visca çok önemli bir oyuncu. İlk golde yine imzasını attı. Onuachu üzerinden oynanan oyunda Trabzonspor her defasında inisiyatifi elinde tuttu. Onuachu attığı ilk golle Fenerbahçe'nin ayarını bozdu. Fenerbahçe'yi tamamen oyundan koparttı. İlk golü yemenin Fenerbahçe'yi bu kadar erozyona ve güven kaybına uğratmış olması kimsenin beklemediği bir şeydi. İkinci yarı yenen 2. gol bu şaşkınları zirveye çıkardı. 3-0 dan sonra eksik kalınan süreçte verilen reaksiyon Fenerbahçe taraftarını 11'e 11 oynanan oyundan daha çok mutlu etmiştir. Maçın başından beri bir türlü hâkim olamadığı oyunda çırpınışlar da bu maç için yeterli olmadı. Djiku, Becao ve Fred'in eksiklikleri bir miktar mazeret olarak kabul edilebilir ama olayın bütününde sahada olanlar da eski görüntülerinden çok uzakta olduğunu kabul etmek gerekir. Trabzonspor'un Avcı ile uyguladığı taktik ve 90 dakikaya yayılan sakinlik büyük dönüşüm yarattı.