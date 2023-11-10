ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ta aynı girdap devam ediyor. Vücutlar sahada, beyinler tribünden gelecek seste olunca sahadaki performanslar da böyle oluyor. Beşiktaş'ın ayarları tamamen bozuldu. Bu kaotik sürecin yarattığı ortam herkesi zehirlemiş durumda. Sahadan iyi performans ve sonuç beklemek de artık hayalcilik gibi görünüyor. Normalde daha sıra bir takım olan Bodo'nun Beşiktaş'ın bu kadrosuna karşı her şeye rağmen şansı olmaması lazım. Ama ortada oyun konsantrasyonunun, takım disiplini, kazanma coşkusunun ve motivasyonun olmadığı bir yerde bunu beklemek de mümkün olmuyor.

Kişisel performanslara veya teknik direktör seçimleri üzerinden yorum yapılacak zamanlar da geride kaldı. Beşiktaş o kadar gerçeklikten kopmuş vaziyette. Bunu yalnızca oyuncular ve teknik adam üzerinden okumak da yeterli olmuyor. Bu sürecin emareleri Beşiktaş'ta çok net görülmüş olmasına rağmen bunu anlayamayan veya bu sürecin Beşiktaş'a bu kadar zarar verebileceğinin farkında olmayan bir anlayışın sonuçlarını görüyoruz.

Camianın bu kadar reaksiyon ortaya koyduğu ve seçim sürecinin şartlarının oluştuğu bu kadar açık ve netken bu kadar uzatmak anlaşılır değildi. Bu öngörüsüzlük veya farklı hesaplar içerisinde olmak Beşiktaş'ı ve camiayı katlanılamaz duruma getirdi. Önümüzde bu ızdırabın yaşanacağı uzunda bir zaman var. Toparlanmak çok zor görünüyor. Bu durumu yaratanlar kendilerine sorumluluk payı çıkartacaklar mı veya bu camiadan özür dileyecekler mi bunu da zaman içerisinde göreceğiz.