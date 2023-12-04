ALİ GÜLTİKEN

Konferans Ligi'nde sıkıntılı geçen Club Brugge maçının izlerini geride bırakıp moral, motivasyon ve kondisyon olarak Ankaragücü deplasmanına yeniden hazırlanmak önemliydi. Beşiktaş açısından skor istediği gibi olmasa da Ankara deplasmanında mücadele, istek ve oyun anlamında reaksiyon ortaya koyduğunu gördük. Bu kadar eksik ve sakat futbolcularınız varken her zaman istediğiniz ölçüde takım kurabilmek mümkün olmuyor. Ama en azından mücadele ve büyük takım iradesini sahaya yansıtmak çok önemli bir hale geliyor. Beşiktaş, Jackson Muleka ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile yaratmaya çalıştığı 2 kanat pozisyonuyla beraber kanat beklerinin daha savunmacı oyuncular olmasından dolayı oyunun ilk yarısında planını istediği ölçüde gerçekleştiremedi. Ama ikinci yarıda daha yüksek bir isteği sahaya yansıtmaya çalıştılar. Bu tür mücadeleler biraz daha fazla orta alan hakimiyetine dayanır. Ankaragücü'nün Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Amir Hadziahmetovic'e uyguladığı bire bir baskı, yakın ve temaslı oyun Beşiktaş'ı dönem dönem zorlasa da saha içi mücadelesinde ayakta kalmaya çalışan taraf oldu. Beşiktaş'ın bu sezonun başından beri en büyük sorunu takıma katılan yeni oyuncuların katkı yapmaması, üretken olamamasıydı. Chamberlain'in beraberlik golünü atması küçük bir teselli oldu. Sakatlık sürecini atlatan futbolcuların takıma katılmasıyla bazı sorunların daha kolay çözüleceğini düşünüyorum.