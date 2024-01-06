ALİ GÜLTİKEN

Defans kelimesi savunma olgusunu çağrıştırsa da dün akşam bunun çok daha fazla şeyleri içerdiğini gördük. Savunmanın saha içerisinde aldığı pozisyon, takımın hem defansif pozisyonunu hem de hücum pozisyonunu belirler. Şunu elbette kabul ediyoruz; birçok kendi pozisyonu olmayan oyuncu, savunma dörtlüsünü oluşturdu. Bu oyuncuların doğal olarak düşüncesi savunmada doğru pozisyon almakla alakalıydı. Beşiktaş oyunun bütününde savunma bloğunu o kadar geride kurdu ki Kasımpaşa takım olarak oyunda büyük özgürlük yaşadı. Geniş alanlar, oluşmayan baskı Kasımpaşa'yı en rahat maçlarından birini oynar hale getirdi. İlk yarıda bu çok net görünmesine rağmen oyuncu değişikliklerinden ziyade, oyun değişikliğini beklemek daha mantıklıydı. Fakat ikinci yarıda devam eden bu oyun düzeni, Beşiktaş'ı tekrar ağır bir faturayla karşı karşıya bıraktı. Süper Lig'de hangi rakip olursa olsun oyuncuların top alıp dönmelerine müsaade ettiğiniz ve geniş alanlar bıraktığınız takdirde bunun bedeli dün akşamki gibi olur. Evet oyuncu eksiklikleri var. Belli pozisyonlarda belli oyuncular oynamıyor. Bunlar mazeret olarak kabul edilebilir şeyler fakat oyun tercihinin bu şekilde oynanmış olması, Beşiktaş seviyesinin yapacağı işler değil. Futbolun en üst seviyedeki temel kuralları çok açıktır… Oyunu daralt, dönen topları, boş topları kazan, rakibine alan ve zaman bırakma!