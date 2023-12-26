ALİ GÜLTİKEN

Öncelikle Beşiktaş'ın giydiği 100. yıl formasına bayıldım. Harika bir seçim olmuş. Formanın bu pozitif, Beşiktaş'a çok yakışan görüntüsü gördük ki oyuna da yansımış. Maça başlayan oyuncu seçimleri kadar futbolcuların pozisyonlarındaki değişimleri de oyuna çok olumlu katkılar yaptı. Amartey'in 6 numara pozisyonuna alınmasıyla Hadziahmetovic'in ön tarafa çıkışı, oyunu iyi yönde çok değiştirdi. Özellikle ilk yarıda Hadziahmetovic ve Salih'in oyuna kattığı pas kaliteleri, Beşiktaş'ı hücum bölgesinde etkili hale getirdi. Muleka'nın santrfor pozisyonunda oynaması da oyuncuyu psikolojik anlamda rahatlatmış ve bunun oyundaki yansımaları Beşiktaş adına çok pozitif oldu. Hücumda hem pas trafiğini yönetti hem de çevresindeki diğer oyuncuları da etkili hale getirdi. Semih'in gol atması da çok memnuniyet verici. Yetenekleri olan ve Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, skora katkı yapabileceğini görebildiğimiz bir performans ortaya koydu. Mert son dakika kurtarışlarıyla birçok şeye cevap verdi. Bu zorlu ve sıkıntılı süreçte Beşiktaş'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey; maç kazanmak ve biraz daha sakin bir süreci yaşayabilmek. Galibiyet bu açıdan Beşiktaş'a iyi geldi. Oyuncuların takım halindeki reaksiyonları, maça olan konsantrasyonları istenilen düzeydeydi. Eksikliklere rağmen Beşiktaş, ihtiyacı olan nefesi aldı. Kısa dönemde zor bir görevi üstlenen Serdar hocayı da bu performans için kutluyorum.