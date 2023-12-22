ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın iyi niyeti ve gayreti mücadeleyi ancak belirli bir yere kadar taşıyabiliyor. Futbolun temel bir gerçeği var. İyi oyuncun yoksa mücadele yetmiyor. Hele büyük takım olarak oyun liderlerin ve yıldızların yoksa işler sarpa sarıyor. Oyunun ilk yarısı zaten Beşiktaş açısından çok vasattı. İkinci yarı biraz daha kıpırdayan, Alanyaspor yarı sahasında oynamaya çalışan bir takım gibi görünse de sonuca yetmedi. Büyük takımlar özelikle iç saha maçlarında rakiplerine kurdukları baskıyla gücünü hissettirir. Kaliteli ayaklarıyla da farkını yansıtıp istediği golleri bulur. Beşiktaş'ın dengesi ciddi anlamda bozulmuş durumda.

Alanyaspor karşısında sahada iyi niyetin ve oynama isteğinin bir yere kadar gidebildiğini gördük. Özellikle forvet bölgesindeki yetersizlik ve orta alandaki vasatlık, oynar gibi görünen Beşiktaş'ın sahadaki sesini sivrisinek vızıltısından öteye taşıyamadı. Bunları futbol adamı olarak söylemek kolay değil ama sahadaki görüntüler bunları söyletiyor. Beşiktaş'ın kalitesinin çok altında, bu formayı taşıması sorgulanabilecek birçok oyuncu bugün maalesef Beşiktaş takımının içerisinde yer alıyor. Beşiktaş'a büyük bir sıradanlık yaşatıyorlar. Çok uzun bir dönemdir Beşiktaş tarihinde bu kadar vasat ve sıradan takım görüntüsünü görmedik.

Bu çaresizlik görüntüsünden bu oyuncu grubuyla da kurtulması çok olası görünmüyor. Durumlar kötü olabilir ama iç sahada bu duruma düşen bir Beşiktaş'ı, Beşiktaş camiasının hazmetmesi çok kolay değil.