ALİ GÜLTİKEN

'Futbolda iyi hücum mu yoksa doğru savunma mı kazanır?' sorusunun cevaplarından, 'İyi savunma galip çıkar' tarafında Kopenhag'ı görüyoruz. Son iki maçta Bayern ve Galatasaray karşılaşmalarında topu neredeyse maçın tamamında rakibine bırakarak oynayan Kopenhag takımı, iki müsabakada 4 puan kazandı. Bir galibiyet ve bir beraberlik bu savunma kurgusuyla geldi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçından beri her rakibine karşı muazzam bir tempoyla oynamak istedi. Bunda da başarılı oldu. Her rakibine karşı hem iç saha maçlarında hem de deplasmanda büyük baskı yarattı. Galatasaray'ın bu gruptaki tüm maçlarını izleyenler, bu oyun isteğinden mutlaka memnun olmuşlardır. Fakat 'Futbol sonuçtur' tarafına baktığımızda ise doğal olarak bir mutsuzluk görebiliriz.

penhag deplasmanında maçın tamamına yakın bölümünü rakip yarı alanda oynayabilmek büyük bir kalite göstergesi. Fakat Kopenhag'ın sert savunması, bu süreçte Galatasaray'ın elini kolunu bağladı. Az geldiler ama neticeyi istedikleri yere getirdiler. Bu grup maçlarının bitiminde Galatasaray'ın ağızda güzel tat bırakan futbol anlayışını mutlaka hatırlayacağız ve bu felsefeyi alkışlayacağız. Ama futbolun özellikle bu seviyelerde hiç hata kabul etmediğini de bir kenara not edeceğiz.

Keşke Galatasaray, oyun olarak tatmin duygusuna eriştiği bu grupta sonuç olarak da düşündüğüne ulaşabilseydi. Her şeye rağmen Avrupa'nın bir kenarından devam edebilmek, teselli ikramiyesi olarak kabul edilebilir.