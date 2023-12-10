ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş açısından başlangıç olarak zor bir derbiydi. Oyun gelişimi aynı zorluk da oldu. Çok fazla sakat ve formsuz oyuncunun gölgesinde bir kadro oluşturmaya çalışmak Beşiktaş açısından oldukça önü görünmeyen gri bir alandı. Bu durumu aşmak, F.Bahçe gibi düzeni oturmuş bir rakibe karşı kolay olmadı. Beşiktaş'ın oyunun kontrolünü ele alması zorlaştı. İki kanat bekinin, forvet hattının ve orta sahanın yani takımın tüm bölgelerinde düşünülenden farklı oyuncularla çıkma mecburiyeti beraberinde belirsizlikleri getirdi. Rıza hocanın gönlünden geçenden çok mecburiyetlerle oluşturduğu kadro bu kadarını yapabildi. Rakibini ne oyun olarak tehdit edebildi ne de pozisyon zenginliği yaratabildi. Oyun temposunu F.Bahçe'nin belirlediği, Beşiktaş'ın temaslı mücadeleyle oyunu bir yerde tutabilmenin ötesine geçemedi. Bu tür maçlar bireysel ekstra kaliteler ister. Beşiktaş, olandan en iyisini çıkarmaya çalıştı. Bu da doğal olarak oyunu ve tercihleri belli bir alanda sıkıştırdı. Beşiktaş'ı buna mahkûm etti. Kendi yapmak istediklerinden çok, F.Bahçe'nin oyun temposundan öteye geçemedi. Transfer döneminden beri devam eden tramvatik süreç, Beşiktaş adına iyi bir şekilde devam etmiyor. Dün akşam siyah-beyazlıların daha farklı bir sonuç almamasının en büyük sebebi de Mert'in kalesinde başarılı kurtarışlar yapmasıydı.