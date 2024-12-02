ALİ GÜLTİKEN

Galatasaray'da işler yolunda, oyun olarak bir sıkıntısı yok. Kadro derinliği olarak da problem yaşamıyor. Ortada puan kaybı falan da yok. O zaman bu sistem arayışı neden yapılıyor, bunu anlamak da zor hale geliyor. Biraz macera aramaya benziyor. 'Birçok şeyi başardım, bunu da başarırım' düşüncesinin de bu kararda etkili olduğunu düşünebiliriz. Ama sebep ne olursa olsun G.Saray'ın sistem değişikliğinden istediğini alamadığı kesin bir şekilde ortada duruyor. İcardi sakatlanmasa Osimhen'le birlikte oynama düşüncesi sizi zorlayabilir. Takım dengelerini gözetmek adına onu yapabilirsiniz. Ama ortada böyle bir durum da yok. Nelsson da stoper olarak kadroda. Sağ, sol bekleriniz var. Ama buna rağmen bu sistem değişimini anlamlandırmak zor. G.Saray pozisyona girdi mi? Evet. Goller de buldu. Osimhen gol atmasa da muazzam performansıyla yine sahadaydı. Savunma arkasına inilerek Eyüpspor'un bulduğu iki gol bu sistemin sorgulanması için yeterli görünüyor. Maçın bu sonuçla bitmesinde elbette Eyüp kalecisi Berke Özer'in muazzam performansını da göz ardı etmemek lazım. Eyüp, sezon başından beri Arda Hoca'yla mükemmel bir başlangıç yaptı. Her maçı etkili oynayan bir takım. Oyunun genel hakimiyeti G.Saray'ın elinde olsa da kafasında planladığı çabuk çıkışlarda bulduğu pozisyonlarda istediği sonucu her maçta olduğu gibi bu maçta da aldı.