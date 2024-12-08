ALİ GÜLTİKEN

Bu maç Serdar Hoca'ya yazar ama artı yönde. Muazzam bir oyun planlaması ve uygulaması izledik. Özellikle kurguladığı orta alan, Salih, Gedson ve Al-Musrati ile oyun kontrolünü rakibe hiç vermedi. Bu maçta Beşiktaş için öncelik oyun kontrolünü elinde tutabilmekten geçiyordu, bunu da maçın tamamında gerçekleştirdi. Hiçbir bölümde Fenerbahçe'nin oyun temposunu yükseltmesine müsaade etmedi. Bunu da bütün bir blog olarak takımını birlikte tutarak yaptı.

Savunma bloğunda mükemmel performanslar izledik. Özellikle Emirhan ve Tayyip Talha hem bireysel hem birlikte ortaya koydukları performansla oyunun içindeki gizli kahramanlar oldular. Bu maçı sahadaki futbolcular kadar teknik heyetin ve Serdar Hoca'nın da 90 dakika oynaması gerekiyordu, oynadılar da. Yapılan dokunuşlar, sahanın içindeki takım uygulamasının yanında Rafa'nın oyun içindeki dönem dönem pozisyon değişimleri, kulübeden oyuncu değişikliklerinde Chamberlain, Ndour ve Semih ile zamanında yapılan değişiklikler, bunların hepsi oyunun tamamına büyük etki yaptı. Uzun dönemdir kullanılmayan Chamberlain'i, Serdar Hoca'nın son iki maçta kullanması ve ondan skor katkısı alması da bir diğer alkışlanacak taraf oldu. Derbi maçları her zaman öngörülemezdir. Bu tür karşılaşmalara iyi veya kötü, hangi şartlarda gelirseniz gelin günü doğru oynamak, skoru belirler. Beşiktaş teknik direktörüyle, oyuncularıyla, kulübesiyle bu maçı muazzam bir şekilde oynadı ve bu galibiyeti hak etti. 3 puanı ve güveni cebine koydu.