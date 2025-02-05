ALİ GÜLTİKEN

Bu tür maçlarda rakibiniz, sahadaki diğer takım olmaz. Temel olarak kendinizle yarışırsınız. Rakibinizin gücü bellidir. Yapabileceklerinin sınırları da bellidir. Ciddiye almazsanız bu tür takımlar, ağır faturalar kesebilir. Öncelik her zaman sizin ne yaptığınızdır. Yüksek motivasyon sağlamak, oyun temposunu yukarıya çekmek gibi birçok şeyi yapmanız gerekir. Saha şartları, rüzgâr gibi sizi etkileyebilecek şeyleri de bir kenara bırakmanız gerekir.

Oyunun ilk yarısında Beşiktaş maça istediği şekilde giremedi. Rakibinin temposuna uydu, kendi ritmini hızlandıramadı. Dolayısıyla golü de bulamadı. Bu seviyedeki rakiplere karşı golü erken bulamayınca doğal olarak maçı koparamıyorsunuz. Oyunun içinde kalmaya devam ediyorlar. İkinci yarı Gedson Fernandes'in oyuna girmesiyle orta alan biraz daha hareketlendi. Rashica'nın da dahil olmasıyla oyun ve skor Beşiktaş'ın istediği noktaya geldi. Bu tür maçlar aslında Beşiktaş'ın şu an takım olarak ihtiyaç duyduğu maçlar. Zayıf bir rakip, onun ötesinde performanslarını gerçek maç atmosferinde görmek istediğiniz oyuncular için doğal bir atmosfer. Oyunun son bölümü bu bahsettiğimiz durumların ortaya çıktığı bir süreç oldu. Futbolcular gollerden sonra rahatladılar, daha güvenli şekilde rakip alanda oynamaya başladılar. Biraz daha kendi kimliklerine büründüler. Bu maçta, olması gerekeni yaptılar.