ALİ GÜLTİKEN

Futbolun olmazsa olmazları var. Belirsizliği sevmiyor, lidersizliği de sevmiyor. Beşiktaş, bulunduğu çalkantılı sürecin geride kalmasıyla beraber kendine bir yön çizdi. Ortalık netleşti. Herkesin pozisyonu belli oldu. Oyuncular iki yöne bakar; formayı verene ve parayı verene… Yeni bir başkan ve yönetimin gelmiş olması, takımı yönetecek bir teknik direktörün karara bağlanması, oyuncuları artık mazeret kullanamaz hale getirdi. Herkes işinin başına döndü. Bu dönüş ortaya çok güzel manzaralar çıkardı. Süper Lig'in ilk 8 haftasında çok iyi işler yapan bir takım, bu başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Potansiyelleri hem kendilerini hem Beşiktaş taraftarını çok mutlu etti. A. Bilbao kolay bir takım değil. Hatta çok zor bir takım. Bu rakibe karşı maça bu kadar hakim olabilmek büyük iş. Beşiktaş, taktik anlamda özellikle savunmasını öne çıkartıp oyunun boyunu daraltması maçta birçok şeyin dengesini değiştirdi. Futbolun temeli olan birbirine yakın oynamayı başarması, kendi oyun stratejisini istediği ölçüde yapabilmesini sağladı. Diğer bir konu da en başarılı hattı olan Al Musrati, Fernandes ve Rafa Silva üçlüsünün aynı şekilde sahada yer alması oldu. Bu oyuncular bu şekilde oynadığında Beşiktaş'ın oyunu değişiyor. Dün pozitif yönde yine değişti. Rafa hem oynadı hem oynattı. Rashica ile beraber dün akşamın kahramanları oldular. Birbirlerine hem asist yaptılar hem de golleri attılar. Beşiktaş'ın bu performansından sonra hem oyuncuların hem yönetimlerin hem de camianın ders alması gereken şeyler var. Sezon başında bu kadar başarılı işler yapabilen dün de bunu tekrar eden takım neden bu kadar büyük problemler yaşadı? Bunlardan birçok ders çıkarılması lazım…