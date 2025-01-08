ALİ GÜLTİKEN

Sivas'ta kupaya kazanarak başlamak önemliydi. Bu motivasyonun oyuncular üzerinde maçın başında olumlu etkileri oldu. Erken bulunan gol de oyunu Beşiktaş adına biraz daha kontrollü hale getirdi. Özellikle oyunun 2. yarısında Beşiktaş'ın, biraz daha hükmedebilme avantajını kullanması daha yerinde olurdu. Fakat oyunu çok fazla Sivasspor'un inisiyatifine bıraktı. Çok fazla topun arkasına geçti, kendi yarı sahasında kaldı. Öne geçmesine rağmen oyun olarak büyük bir değişim görülmedi. Çok pozisyon verdi. Rakibin topla oynamasına fazla müsaade etti. Burada yine devreye Mert'in liderliği girdi, kalesinde bir kez daha devleşti. Oyunu Sivas'a teslim eden arkadaşlarına rağmen skoru teslim etmedi. Mert'le beraber Zaynutdinov'un performansı göz doldurdu. Takımın savunmada ayakta kalmasını sağladı. Beşiktaş'ın rakiplerinin oyununa bu kadar teslim olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de forvet hattında topun kalmaması. Beşiktaş, Muçi, Semih ve Rafa ile hücumu oluşturduğu son maçta yaşadığı problemleri bu karşılaşmada da yaşadı. Top sizde kalmadığında öne çıkmak kolay olmuyor. Doğal olarak baskı altında kalıyorsunuz. Arada bir ortaya çıkan Rafa var düşüncesi Beşiktaş'ta hâlâ heyecan yaratıyor, skora katkı yapıyor. Kupaya kazanarak başlamak güzel ama oyun hâlâ endişe verici.