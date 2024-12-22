ALİ GÜLTİKEN

Alanyaspor maçının son 15 dakikasındaki Beşiktaş, oyunundan mutlu olmuştur. Rafa'nın liderliği aldığı, takımın ön tarafa doğru çıktığı bu bölümde en azından rakip yarı sahada kalındı. Dönen topların kazanılmış olması atak devamlılığını sağladı. Kaleye şut denemeleri vardı, kanatları biraz daha fazla kullanabildi, orta denemeleri vardı ama yine arzu edilen kazanacak skor elde edilemedi. Maçın bu bölümünü çıkartırsak çok pozisyon olmayan, oyunun karşılıklı git-gelle oynandığı bir mücadele oldu. Beşiktaş, bu forvet hattıyla topu ön tarafta tutmakta zorlanıyor. Dolayısıyla bu da kalıcı bir oyun üstünlüğünü getirmiyor.

Beşiktaş için varsa yoksa Rafa Silva. Yine topu her ayağına aldığında taraftarı heyecanlandıran, bir şeyler yapabilir hissini veren tek futbolcu olmaya devam ediyor. Beşiktaş, bu karşılaşmada biraz daha oyun direncini ortaya koydu, biraz daha istekliydi, biraz daha rakibini oynatmamaya çalıştı ve ikili mücadelelerde ayaktaydı. Ama her şeyden biraz daha yapmaya çalışsa da maçı kazanabilecek yüzde 100 takım bütünlüğünü ve etkisini sahaya yansıtamadı. Rakibini rahatsız etmekte sorun yaşamaya devam ediyor. Serdar Hoca olandan en iyisini almaya çalışıyor. Birçok oyuncuya da yeni şanslar veriyor. Bunlar içinde skor dışında Beşiktaş adına dün akşamın kazanılmaları adına Zaynutdinov'un performansını bir artı olarak yazabiliriz.