ALİ GÜLTİKEN

Oyunun ilk yarısı Beşiktaş açısından tam bir felaket… Adana Demirspor herhalde bu sezonun kendince en etkili ilk yarısını Beşiktaş'a karşı oynamıştır. Neredeyse bu bölüm tek kale maç şeklinde geçti. Beşiktaşlı oyuncular ne oyuna başlayabildi ne de oyunun içine girebildiler. Adana Demirspor'un bulduğu iki gol vardı -ki- daha fazlasını da yapabilirlerdi. Mert Günok'un performansı ilk yarıyı 2 golde tuttu. Serdar Hoca'nın şans verdiği oyuncular var. Ön tarafta Chamberlain ve Can ilk 11'de başladılar ama oyunda yoktular. Beşiktaş topla ne buluşabildi ne de hücum geliştirebildiler.

İkinci yarı Bakhtiyor ve Muçi'nin oyuna dahil olması ve ön tarafta Rafa'nın ikinci santrfor gibi Semih'in yanına gelmesi Beşiktaş adına hücum zenginliği getirdi ve olumlu bir oyun ortaya çıktı. Yakalanan ve üretilen çok fazla pozisyon var. Fakat Al-Musrati'nin attığı tek gole razı olmak zorunda kaldı. Son bölümlerde 10 kişi kalıp hala oyuna ortak olmaya çalışması bu bölümler için olumlu görülebilir ama sonuç değişmedi.

Yalnızca skor olarak değil Beşiktaş, gerçek kimliğine bürünmekte zorlanıyor. Bu süreci durduramadı. Ligde bugüne kadar galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a da teslim olarak geri geri gitmeye devam ediyor.