ALİ GÜLTİKEN

Maçın başlangıç ve bitiriş kısmındaki oyun, Beşiktaş'ın Serdar Hocayla beraber kadrodaki tüm oyuncuların daha geniş kullanılma düşüncesi oyuncuları biraz daha bu işin içerisine sokmuş gibi görünüyor. Takım içi uygulamalarında da tempoyu biraz daha artırmaya çalışan Beşiktaş oyunun tümünde olmasa da bir bölümünde düşündüklerini yapabildi, golü de buldu. Ama genel olarak oyunu tutmaktaki sıkıntısı bu maçta da belli bölümlerde gün yüzüne çıktı. Özellikle takımın ön tarafında topu tutamadığınızda oyunu genel olarak kontrol etmeniz zorlaşıyor. Maçın karşılıklı git-gel olmasının en büyük sebebi de Beşiktaş adına işin bu tarafı oldu.

Gedson Fernandes'in dinamizmi var, oyun içinde etkinliği de oldu. Onun dışında da çok fazla oyuncu ön plana çıkamadı. Çıkarken kaptırılan topta bazı bireysel hataların da yenilen gollerde etkisi var. Maça asılma anlamında son bölümlerde Salih'in, Muçi'nin, Mustafa'nın, Semih'in rakip kaleyi zorlamaya çalıştığı bölümler oldu. Bunlar Beşiktaş'ın istediği hücum bitirme noktasına ulaşmadı. Beşiktaş bulunduğu durumdan daha iyisini yapabilme adına ufak ufak adımlar atıyor. Bu süreç kolay bir süreç değil. Ama mücadele açısından sahada pozitif görülebilecek şeyler vardı.