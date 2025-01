ALİ GÜLTİKEN

Her yeni durumda 'Beşiktaş'ta sahada acaba bir değişim yaşanır mı' beklentisi, bu maçta da boşa çıktı. Yönetimler değişiyor, teknik adamlar değişiyor, oyuna giren çıkanlar değişiyor, ilk 11'ler değişiyor ama Beşiktaş'ın sahadaki kötü oyunu değişmiyor. O beklenen reaksiyon, oyun coşkusu bir türlü yeşil çimlerin üzerinde ortaya çıkmıyor veya çıkamıyor. Yine Mert'in Beşiktaş adına tek olumlu oyuncu olarak maçı bitirdiği bir mücadele izledik. Her yerde Mert var. Beşiktaş'ın direncinde o var, Beşiktaş'ın sahada kalma iradesinde o var, kalesinden arkadaşlarını etkilemeye çalışan coşkuda o var, acaba oyun içinde diğer oyunculara ulaşır mı dediğimiz kıvılcımda yine o var. Ama sonuçta gördüğümüz şey, bunların sahada hiçbir oyuncuya bulaşmadığı. Beşiktaş, oyunun ilk 20 dakikasında çok farklı mağlup duruma düşebilirdi. İlk yarının devamında da aynı şeyleri yaşayabilirdi, ikinci yarıda da benzer tehlikelerle karşı karşıya kaldı. Yine takımı ayakta tutan ve 'Acaba son dakikalara doğru galibiyet golünü Beşiktaş'a bu direnç getirebilir mi?' hissini veren isim oldu. Görünen o ki Beşiktaş'ın çok ciddi bir silkelenmeye ihtiyacı var. Maç kazanmayı bir tarafa bırakalım, maçın içine girmekle ilgili büyük problemi var, mücadele etmekle ilgili sıkıntısı var. Bitmedi, savunma yapmakla alakalı zafiyeti var, hücum etkinliği yaratmakla ilgili eksiklikleri var. Bunlar birikmiş ve kronikleşmiş problemler olarak görünüyor. Her maç yeni bir başlangıç, taraftar 'Acaba bu maç yeni bir şeyler ortaya çıkabilir mi' diye ümit ediyor. Fakat sahadaki fotoğraflar hiçbir zaman renklenmiyor. Umut ediyoruz bir gün bu sürecin bir noktası olacaktır.