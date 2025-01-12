ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş camiası kazanmayı özledi. Uzun dönemdir 2-0 öne geçtiği maçın mutluluğunu yaşayamamıştı. Rakip kim olursa olsun futbolda kazanmak çok önemli. Bodrum FK, sıkıntılı günler yaşasa da Beşiktaş'ın sıkıntıları Bodrum FK'dan daha büyük. Bu galibiyet, bu süreçte önemli bir yara kapattı.

Oyun olarak dalgalı bir oyun olsa da Bodrum FK'nın Beşiktaş kalesinde yarattığı gol pozisyonları, Mert'in gayretiyle sonuç bulmasa da kazandığınız zaman bu eksikliklerin hepsi geride kalıyor. Kendinize yeni bir inşaa süreci yaratıyorsunuz. Umarım Beşiktaş açısından bu galibiyet bunun başlangıcı olur.

Mert son maçlardaki muazzam performansını bu maça da taşıdı. Hem savunmasının, hem takımının eksikliklerini kapatmaya devam ediyor. Zaynutdinov'u da çok beğendim. Ara ara şans bulmasına rağmen gayreti takdiri hak ediyor. Hangi mevkide oynatırsanız oynatın yüzde yüzüyle oynuyor. Oyuncuların kalitesini tartışmak farklı bir şey performansını tartışmak farklı bir şey. Zaynutdinov ortaya koyduğu bu oyunla kendiyle ilgili olan tartışmaları kenara itiyor. Beşiktaş'ın aslında şu anda kalite sorunu değil, performans sorunu var. Zaynutdinov gibi oyuncuların bu tür durumlarda diğer oyuncular için güzel bir örnek olduğunu gördük.

Rafa Silva dışındaki isimlerin de bu maçta ortaya çıkması önemliydi. Immobile'nin gol atması, Ndour'un ofansif katkı sağlaması gibi birçok şey buna ekleyebiliriz. Yine gördük ki kazanmak Beşiktaş'ta herkes için iyi oldu.