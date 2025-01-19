ALİ GÜLTİKEN

Maçın ilk yarısı denge oyunuydu. Özellikle ikinci bölge, orta alan civarında karşılıklı olarak baskılar izledik. İki takım da diriydi, yüksek tempo oynadılar, birbirlerinin pozisyon üretmesine de müsade etmediler. İkinci yarı Beşiktaş biraz daha vites yükseltti. Özellikle kanatları çok daha etkili kullanabildi. Bu baskılar Samsunspor'u çok daha fazla kendi yarı alanına hapsetti. Hatalar geldi ve Samsunspor 10 kişi kaldı. Beşiktaş'ın oyunu zorlaması, kazanma isteği Samsunspor gibi ligin en flaş takımlarından birine karşı başarılı oldu. Özellikle Muçi'nin oyuna girmesinden sonra hem Rashica hem Muçi üzerinden kanatlardan getirilen toplarda önemli pozisyonlar yarattı. Beşiktaş'ın sıkıntısı eldeki oyuncularının yüzde yüz potansiyellerini tamamıyla kullanamaması, oyuncuların da istenilen ölçüde reaksiyon gösterememeleri. Bu maçta en azından bunu biraz üzerlerinden atmış göründüler. Oyunun hem birinci hem ikinci yarısındaki ortaya konan yüksek tempo bunun göstergesi oldu. Özellikle ikinci yarıdaki bu kadar etkili oyundan sonra elbette doğal olarak gol beklentisi de oluşuyor. Olabilir miydi? Evet olabilirdi. Beşiktaş'ın önemli pozisyon denemeleri var. Ama bunlar Samsun kalecisi Okan'a takıldı. İki takım adına da bu maçın özetini Mert ve Okan'ın performanslarında verebiliriz. İki file bekçisi de çok önemli kurtarışlar yaptılar ve maçın skorunun da 0-0'da kalmasının altına imzalarını attılar.