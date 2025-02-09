ALİ GÜLTİKEN

Oyunun ilk yarısı Beşiktaş adına ağızlarda güzel bir tat bıraktı. Maça iyi başlayan, ne oynadığını bilen bir takım olarak Solskjaer, uygulamak istediği sistemi sahaya yansıttı. Rakibine çok fazla top kullanma şansı bırakmadı. Özellikle kendi orta alanında Chamberlain, Mario ve Fernandes ile etkili bir bölge kontrolü yaptı. Neredeyse hiç pozisyon vermeden ilk yarıyı bitirdi. Oyunun bu bölümünde Svensson ve Masuaku'nun da Beşiktaş'ın hücum yönünde önemli katkıları oldu. Bireysel anlamda çok ekstra işler görmesek de takım halinde Beşiktaş en azından kendi planladığını uygulayabildi ve golü de buldu. Hem kendi zorlu süreci hem de Sivas'ın zorlu deplasman koşulları için bu gol önemli bir işti. Golün getirmiş olduğu skoru koruma düşüncesi ve biraz daha kontrollü oyun, ikinci yarıda Beşiktaş'ı biraz daha savunma güvenliğinde kalmaya itti. Bu da Sivasspor'un cesaretini artırdı, ilk yarıya oranla daha fazla Beşiktaş'ın kalesini zorlamaya çalıştılar. Bunda çok başarılı olduğunu söyleyemiyoruz ama oyun olarak Beşiktaş'a oranla daha fazla rakip yarı alanda kaldı. Aslında Beşiktaş oyunu sahanın belli bölümlerinde rakibe bıraktı ama rakibini avlamak için de maçın son dakikasına kadar boşluklarını bekledi. Burada Mustafa'nın bireysel olarak yarattığı penaltı onun adına da Beşiktaş adına da harika bir görüntü oldu. Mario'nun hem orta alandaki performansı hem de penaltıdan attığı gol onun adına da iyi bir performans oldu. Sezonu kaybettiğiniz ve sürekli istikrarsızlık yaşadığınız dönemler için 3 puan muazzam bir ilaç oluyor. Yeni bir hoca, oyuncuları ve yeteneklerini tanımaya çalışıyor. Bir yandan kendi kafasındaki oyun düzenini bu oyuncularla bir yere getirme mücadelesine giriyor. Bunlar kolay süreçler değil ama Beşiktaş'ın aşması gereken durumlar. Bu galibiyet de bunun güvenli adımlarından biri oldu.