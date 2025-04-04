ALİ GÜLTİKEN

Oyun başlangıcının umutlu oldugu, ama bitişinin büyük bir hayal kırıklığıyla neticelendiği kara bir geceyi Beşiktaş bir kez daha yaşadı. Oyun dışında Tayyip Talha'nın atıldığı zamana kadar olan süreçte sahadaki işleyiş ve oyun kontrolü Beşiktaş'tan yanaydı. 10 kişiden sonra doğal olarak bütün dengeler değişti. Özellikle ikinci yarı maçın dakikaları uzadıkça Göztepe, oyun hakimiyetini istediği noktaya getirdi. Bulduğu gollerle de turu cebine koydu. Santrafor olarak transfer edilen ve Beşiktaş'a 3 gol atan Romulo, diğer tarafta Beşiktaş santrforla mı oynamalı yoksa santrforsuz mu oynamalı tartışmalarının Beşiktaş'ı getirdiği üzücü nokta. Bu maç herkese doğru takım kurgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez gösterdi. Beşiktaş'ın kulübesinde 3 tane forveti var ama bunları kullanma konusunda tereddütleri var. Bir tek Rafa'nın ve Fernandes'in yetenekleriyle Beşiktaş ancak buraya kadar gelebildi. Hocanın da bu maçın 'polyannacılık' oynanmayacağı bir müsabaka olduğunun farkında olması gerekirdi. Mert ve Paulista ile oyuna başlamamak çok büyük bir hataydı. Faturası ağır oldu. İkinci yarıda oyuna kulübeden bir santrfor alma konusunda çok gecikti. Diğer yanda bu sezonun elde kalan hedefleri için yapıldığı söylenen transferleri de gözlerimiz aradı. Kadro derinliğini konuşurken devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer edilen 2 oyuncunun hayalet olgusuyla ortada görünmemesinin sebeplerini de Beşiktaş camiası merak ediyor. Bu maçtan sonra daha çok merak edecektir.