ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın bu kadrosu derbi maçlarını çok seviyor. Böyle maçlarda aslına dönebildiği ve oyuncuların gerçek performanslarını izleme şansını bulduğumuz anlar ortaya çıkıyor. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda taraftarın muazzam desteği işin içine girdiğinde Beşiktaş olması gereken hale dönüşüyor. İlk düdükten itibaren başlayan tribün desteği, oyuncuları güvende hissettirdi. Bu atmosfer her oyuncu için hayal edilebilecek bir ortam. Futbolcular da bunun kıymetinin farkında olarak yüksek performansla cevap verdiler. Solskjaer'in 4-6-0 taktiğini seçmiş olması aslında karşılaşmanın kilit noktalarından biriydi. Riskli miydi? Evet... Fakat oyuncular taktik disipline muazzam uyum gösterdiler. Merkezde oynayan Fernandes ve Chamberlain'in bu bölgeyi hem iyi koruyup hem hücumları iyi kullanması oyunu özellikle ilk yarıda çok dengede tuttu. Forvet bölgesinde Rafa Silva ile Joao Mario'nun dönerek oynaması ve bunu çok başarılı bir şekilde yapmış olmaları Galatasaray'ın merkez savunma dengesini ciddi şekilde bozdu. Rafa'nın attığı gol, kendi kalitesini göstermesi açısından güzel bir örnek oldu. Galatasaray'ın 10 kişi kalmış olmasının avantajını Beşiktaş geri çevirmedi. Özellikle ikinci yarıda kazanmak için oyunu tekrar zorladığı anlarda Fernandes maçın sonucunu belirledi. Beşiktaş açasından sezondaki iniş çıkışların içinde yine muazzam çıkış maçlarından biri oldu. Hem ligin liderini hem de namağlup takımını yendi. Solskjaer'in oyuncu seçimi, oyuncuların buna karşılık vermesi, yıldızların inisiyatif alıp sahneye çıkması Beşiktaş'ı çok ihtiyacı olan galibiyete taşıdı.