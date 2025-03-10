ALİ GÜLTİKEN

İlk yarı G.Saray açısından tam bir kâbustu. Baskı altında geldiği bir deplasmanda çok da arzu etmeyeceği bir devre oynadı. Topa çok sahip oluyor görüntüsü verse de oyunu bir türlü istediği şekilde oturtamadı. Yediği golden sonra da biraz kafalar karıştı ve belli bölümlerde kendi kimliğinin çok uzağında kaldı. Sara ile kanatta oynama düşüncesi, Morata'yı orta alan içerisinde pas istasyonu olarak kullanma isteği karşılık bulmadı. İlk yarının ikinci bölümünden itibaren oyun arayışında olan bir G.Saray gördük. İkinci yarı beklenen reaksiyon ortaya çıktı. Yunus'un girmesi ile kanatlardan oynarken savunma arkasına inip tehlike yaratılan birçok pozisyon, çok kısa sürede beklenen golleri getirdi. Kolay bir oyun olmadı. Alanyaspor dirençli bir takım. Özellikle takım savunmasını maç boyunca etkili yapmaya çalıştılar. Kendi potansiyelleri ölçüsünde başarılı oldular ama bu, yakaladıkları gol avantajını korumalarına yetmedi. Şampiyonluk yarışı, haftalar ilerledikçe daha da zorlaşıyor, baskı artıyor. Sahadaki oyuncuların bunu taşıyabildiği bir G.Saray takımı vardı. Bu kadar çalkantılı dönemde deplasmanda geriye düştükten sonra buna reaksiyon gösterebilmek ve kazanacak golleri atabilmek hem tecrübe hem de kalite gerektiriyor. G.Saray bunlara sahip. Osimhen'in, Sanchez'in, Torreira'nın, Muslera'nın oyun liderliğinde G.Saray ayakta kalmayı başarabilen bir ekip. Zor bir testti fakat ligde namağlup gelmenin tesadüf olmadığını kazanarak gösterdiler.