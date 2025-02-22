ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş, ligde kafasını kaldırmaya başladı. Kendi ayarlarına geri dönme yolunda önemli işler yapıyor. Eyüpspor, önemli bir rakip, ligde de bugüne kadar çok başarılı işlere imza attılar. Bulundukları yer de bunu tarif ediyor. Fakat Beşiktaş'taki değişim ve dönüşüm önemli bir noktaya geldi. Rakipten daha ziyade kendi oyun felsefesini önceliğe alan bir Beşiktaş görüyoruz. Golü erken yemesine rağmen Trabzon maçındaki gibi yine muazzam bir reaksiyon gösterdi. Yaptığı geçiş hücumları gerçekten ders netliğindeydi. Eyüpspor'un savunma arkasına yapılan koşular, derinlemesine ve dikine paslar, kanatlardan gelen ortalar Beşiktaş'ı çok etkili hale getirdi. İlk yarıda atılan iki gol var. Ama en az beş golle de bitebilirdi. Rashica, Rafa Silva ve Gedson'un yüksek tempodaki hareketli oyunlarına Joao Mario'nun klas pasları ve ustalığı da eklenince Beşiktaş izlenmesi çok keyifli bir takım haline geldi.

Solskjaer'in planladıklarının sahadaki yansımaları çok olumlu. Oyuncuların buna reaksiyon verdiğini görüyoruz. Ortaya çıkan görüntü, futbolcuları mutlu ediyor. Solskjaer'in doğru yaptığı işlerden bir tanesi de performans alamadığı oyunculara çok fazla müsamaha göstermemesi. İmmobile'nin son haftalardaki düşüşüne ancak 45 dakika dayanabildi. Semih'e verdiği şans da çok kıymetliydi. Semih'in, aldığı bu şansı gole çevirmiş olması hem onun açısından hem Beşiktaş açısından önemli. Beşiktaş'ın bu bölgede alternatiflere ihtiyacı var. Bu maçın diğer önemli yanı da Beşiktaş'ın 9. haftadan sonra yaşadığı büyük kırılmanın ardından ortaya çıkan hedef motivasyonunu yeniden canlandırması oldu. Bir üstündeki rakibini yenerek kendini bir basamak yukarıya attı. Kartal, bu kadronun potansiyeliyle paralel olması gerektiği yöne doğru yürümeye devam ediyor.