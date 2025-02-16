ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş, iyi bir başlangıç yaptığı maçta bireysel hatayla geriye düşse de bunu kabullenmedi. Trabzonspor bulduğu golden sonra skor avantajı ile beraber oyun temposuna ciddi şekilde müdahil oldu. Topa sahip olduğu anlarda sahanın tamamını avantaja çevirerek ilk yarının sonuna kadar oyunu istediği gibi kontrol etti. Beşiktaş'ın aslında oyunu ikinci yarının ilk düdüğüyle başladı. Büyük takım olma refleksiyle sahaya dönen bir Beşiktaş gördük. Bu istek hem oyun coşkusuna hem de yüksek tempoya dönüştü. Beraberinde de pozisyonlar geldi. Rakibini ikinci yarının ilk 20 dakikasında kendi yarı alanına hapsetti. Bu yüksek tempoyu sahaya yansıtırken savunma bloğunu ön tarafa doğru çıkartarak etkili bir baskı oluşturdu. Burada Emirhan'ın savunma performansına hayran kaldım. Orta alanda Gedson'un domine ettiği yüksek tempolu oyun, Rafa'nın golü, Rashica'nın ısrarcılığıyla da ikinci golü getirdi, fazlası da olabilirdi. Bu sezonun en büyük sorunlarından biri olan kırılganlık ve geri dönememe süreçlerini artık geride bıraktı. Özellikle Trabzon gibi yüksek seviyeli takıma karşı mağlup duruma düştüğünüz maçta bu dönüşü yapabilmek önemli bir başarı. Rashica daha istekliydi, Masuaku üst seviyede oynadı. Mario takıma biraz daha ısındı. Tüm bunların ötesinde elbette Mert'in takım liderliği bu sonuca imza atan en önemli etkenlerden biriydi. Beşiktaş, camiasının ihtiyaç duyduğu büyük takım refleksini ortaya koyabildiği bir akşamı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.