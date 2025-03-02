ALİ GÜLTİKEN

Oyunun ilk yarısında çok fazla pozisyon zenginliği olmasa da Beşiktaş'ın kontrolünde oynandı. Hem topa hükmetti hem de oyunu yönlendirdi. Topa sahip olduğu anlarda özellikle kanat oyununda yakaladığı orta pozisyonlarını mümkün olduğunca yerden kullanmaya çalışarak isabet bulmaya çalıştı. Bu düşünce ilk yarı boyunca bir eksikle doğru işledi. Bu da planlanan pozisyon zenginliğini biraz eksik bıraktı. Bunda Kayserispor'un kendi yarı alanında doğru savunma pozisyonunda durarak savunma arkasına boşluk bırakmamasının büyük etkisi oldu. Beşiktaş, bu alanı bulmak için 45. dakikaya kadar bekledi. İlk yarının son dakikalarında gole çevirdi. Rashica, Rafa, Mario üçlüsüne İmmobile'nin de final asistinde katıldığını gördük.

İkinci devreye gol avantajıyla başlamak, Beşiktaş'ı biraz daha rahatlattı. İlk yarıda olduğu gibi yine oyun temposuna hükmetmeye çalıştı. Kayseri, ilk yarıya oranla biraz daha fazla öne doğru çıkarak reaksiyon gösterdi. Kazanmanın getirmiş olduğu güvenle beraber takım içerisinde bazı oyuncuların da performanslarını biraz daha yükselttiğini gördük. Mario'nun gol atması son haftalarda kendi adına iyi gidişin pozitif yönü oldu. Chamberlain'ın da oyun içerisinde pas dağıtımında ve dönen toplardaki kazanımlarda ciddi destekleri oldu. Bu oyuncuların kıpırdamasıyla Beşiktaş oturtmak istediği oyunu daha iyi bir noktaya getirdi. Taşlar yerine oturdukça Beşiktaş yukarıya doğru daha hızlı ilerliyor.