ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın son haftalarda değiştirdiği, iyi yaptığı birçok şey var. Bunlardan en önemlileri takım olarak doğru savunma yapabilmek. Bir diğeri de kendi oyununu ve taktiksel olarak yapmak istediklerini sabırlı bir şekilde yapabilmesi. Bu maç Beşiktaş açısından bunların bir tekrarı gibi oldu. İlk yarıda çok yüksek tempo bir oyun yok ama siyah-beyazlıların kontrolünde bir oyun vardı. Özellikle Rafa Silva üzerinden geliştirilen merkez hücumlarında Rashica'nın da buna dahil olmasıyla Beşiktaş ceza sahası içinde birçok denemeler yaptı. Dünü farklı kılan şey, Gaziantep'in de aynı ölçüde yüksek mücadeleyle Beşiktaş'a cevap vermesiydi. Beşiktaş bunları yaparken, Gaziantep de Beşiktaş kalesini ciddi şekilde yokladı. İlk yarıyı Beşiktaş skor olarak 1-0 önde bitirse de toplam kaleyi tutan şut adedinde Gaziantep daha öndeydi. İkinci yarı skorun da verdiği avantajla siyah-beyazlılar çok yükseltmeden devam eden temposuyla, oyun kontrolüyle bu yarıyı oynamayı düşündü. Fakat futbolda duran toplar çok büyük bir silah. Doğru kullanıldığında etkili sonuçlar alınabiliyor. Gaziantep, Maxim'in ortası Arda'nın becerili vuruşuyla bir anda maça ortak oldu. Aslında maç başından beri oyuna ortak olma düşüncesini skora yansıttı. Antep'in 10 kişi kalmış olması Beşiktaş adına büyük bir avantaj yaratır beklentisi de kalesinde gördüğü ikinci golle Tüpraş Stadı'nın çimlerine gömüldü. Beşiktaş'ı son haftalarda farklı kılan şey, gösterdiği geri dönüşlerdi. Antep karşısında avantajı yakaladıktan sonra rakibinin bunu yapmasına müsaade etmiş olması büyük hayal kırıklığı oldu.