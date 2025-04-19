ALİ GÜLTİKEN

Galatasaray muazzam bir tempoyla oynuyor. Artık tamamen vitesi yükseltmiş durumda. Son 3 haftadır sezon başındaki ayarlarına döndüğünden beridir sistem mükemmel işliyor. G.Saray, oyuna başladığı tempoyla maçı bitirdi. Çok arzulu, çok istekli bir oyun karşılığını doğal olarak galibiyetle buldu. Bodrum, Morais'in geldiğinden beri en mahkum maçını oynadı. Galatasaray'ın değil kalesine neredeyse yarı sahasına girmeden maçı bitirdi. Sarı-kırmızıların Davinson Sanchez liderliğinde savunmasını öne doğru çıkartarak uyguladığı pres ve yüksek baskı, Bodrum'u sahada görünmez hale getirdi.

Okan hocanın orta alanda Lemina, Torreira ve Sara ile seçtiği oyun düzeni, beraberinde yüksek dinamizm de getirdi. Torreira zaten muazzam istatistiklerle oynayan bir oyuncu. Bu maçta atığı golle de başarılı sürecini perçinledi. Onun yanına Lemina gibi fizik gücü yüksek, çabuk ve rakibine nefes aldırmayan bir oyuncuyu da ekleyince Bodrum orta alanı üç pası yan yana yapamaz hale geldi. Barış'ın ve Yunus'un ortaya koydukları tempolu oyun, gol bölgesine gelerek yarattıkları pozisyonlar, Osimhen'in atletizmi ile birleşince Galatasaray hücum bölgesinde de çok etkili oldu. Bir bütün olarak Okan hoca maç öncesinde ne hayal ettiyse, ne düşündüyse sahada uygulayan bir takım vardı. Güzel bir galibiyet oldu. Belki tek eksiği bu kadar iyi oyun ve bu kadar çok pozisyonla daha fazla gol bulamaması oldu. Bunu da bu kadar güzel bir oyun için nazar boncuğu olarak kabul edelim.