ALİ GÜLTİKEN

Fenerbahçe, sezon başından beri Jose Mourinho ile beraber birçok oyun sistemini deniyor. Mourinho bunu yapmaktan da imtina etmiyor. Trabzonspor karşısında hem sistemi hem de birçok oyuncuyu değiştirerek sahaya çıktı. Son kupa maçından 7 farklı oyuncuyla başladı. Oyunun ilk yarısı daha dengeliydi. Trabzonspor'un da bölüm bölüm maça ortak olduğu anlar oldu. İlk devrenin sonunda da özellikle Zubkov üzerinden zorladığı oyunla akabinde planladığı golü buldu. Bu Trabzonspor'a maçın sonrası için bir avantaj sağlayacak görüntü yaratsa da ikinci devrede bambaşka bir sürece dönüştü. Bu bölümde 'Talisca sahalara geri döndü' dersek yanlış dememiş oluruz. Oyunu tamamen değiştirdi. Attığı 3 gol Fenerbahçe'yi tekrardan şampiyonluk yarışının içinde farklı bir noktaya taşıdı.

Devre arası transferler her zaman zordur. Talisca'nın beklenen performansa ulaşması zaman alsa da geçmişte Türkiye'de bıraktığı tadı yeniden F.Bahçe'de göstermesi muazzam bir galibiyet olarak geri döndü. Lig şampiyonluğu hedefi dışında bu sezon elinde farklı bir şeyi kalmayan F.Bahçe, maçın ikinci yarısında 'Bu konunun ciddiyetinin farkındayım' diyerek harika bir 45 dakika ortaya koydu. F.Bahçe'nin kadro derinliği muazzam. Oyunu değiştirecek çok oyuncusu var. Diğer oyuncuların da hakkını vererek dün akşamın başkahramanı Talisca oldu.