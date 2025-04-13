ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ta bal yapmayan arı durumu devam ediyor. Tempo olarak 65 dakika iyi oynayan, rakibine baskı yapan, çalışan, isteyen Beşiktaş görüntüsü yine ete kemiğe bürünemedi. Oyunu belli bir yere kadar getirebilmek beceri ama sonuç alabilmek büyük takım işi. Beşiktaş, rakibini çok ciddi şekilde baskı altına almasına ve zorlamasına rağmen skor üretecek oyun ortaya koyamadı. Rafa'nın hareketlendiği süreçte, Rashica ile oyunun zorlandığı bölümlerde Beşiktaş'ın kazanacak hissi verdiği bölümler var. Fakat bitirme noktasında hâlâ etkisizliği devam ediyor. Birçok futbolcusu eksik olmasına rağmen oyunu belli bir noktaya kadar tutabildi, burada bir sorun yok. Fakat gol atamadığınızda rakibiniz oyunun içerisinde kalıyor. Başakşehir sabırla kendi yarı alanında kaldı. Savunma yaptı, mücadele etti. Beşiktaş'ın savunmasını eksik yakalayabileceği anları kovaladı. Büyük ihtimalle Çağdaş hoca, Yusuf'u oyundan alacaktı. Ama en önemli özelliği olan sağ kanattan içeri girip şut atma yeteneğini maçın içerisinde kullanmayı bulduğu tek pozisyonda da Beşiktaş kalesine imzasını attı. Beşiktaş'ı tarif etmek çok zor. Bir takım bu kadar nasıl düşebilir, nasıl bu kadar etkisiz olabilir, bunu tarif etmek çok zor. Her hafta kendini bu kadar aşağı çeken bir takımı Beşiktaş camiasının da taşıması çok zor. Elle tutulacak oyuncu bulmak bile her hafta daha da zorlaşıyor.