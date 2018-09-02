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GÜRCAN BİLGİÇ
02 Eylül 2018, Pazar GÜRCAN BİLGİÇ

Hem KİBİRLİ hem hazırlıksız

F.Bahçe'nin geçen sezondan yansıyan problemlerini çözmek için bir sportif direktör ve de yeni bir teknik adam göreve getirildi. İyi oyuncular yüksek fiyata satıldı, genç oyuncular uygun rakamlara geldi. Ama problemleri çözme görevindekiler, bırakın daha iyiyi, mevcutların üstüne yenileri ekleyen kararların sahibi oldular.
Herkesin gözü Comolli'nin üstünde ancak Cocu gibi bir 'kibir' abidesi var ki; sanki bilgisayar oyunundaki gibi, takım üstünde oynadıkça farklı olabileceğini sanıyor.
Stoper Reyes'i ön liberoda denemek, Topal'ın performansına hakaret gibi. Ekici ve Valbuena'nın temposuzlukları takım savunmasının temel sorunlarından biriyken, Ayew ile Slimani'yi de buna ekledi.
Gencecik Eljif'ten oyunu yönetmesini istiyor. 20 maç sonra belki olacak ama, şu anda Ekici bile o hazırlıkta değil.
F.Bahçe'nin takım boyu ile ciddi sorunları var. Öne geçtiği maçta, farkı açması gereken takımın son dakikalarda beraberliği kurtarmaya uğraşması, Cocu'nun rakiple ilgili de hiçbir hazırlığı olmadığını gösteriyor.
Mensah, Bilal veya Deniz; hepsi boş alan buldu mu, değerlendiren futbolcular.
Cocu; topu ağlarda gördüğünde bunu anlayabildi! Maçın özetinde aslında gibi 'ne yapacağını bilen' bir takım karşısında, 'ne yapacağı bilinmeyen' bir F.Bahçe'nin sahada olması var.
Ve bu durumdan şikâyet etme hakkı olmayan tek grup; F.Bahçe taraftarıdır.
78 gol atan takımdan 'defansif' diye şikayetçi olan onlardı. Josef-Topal ikilisinden de şikâyetçilerdi. Onları 'memnun' etmek isteyen Başkan Koç da bu kararı taraftarlık vasfıyla alanlardan. "Daha geç olmadan" diyeceğim ama kendimi tutuyorum.

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