GÜRCAN BİLGİÇ

Rusya virajı öncesinde bazı taşların yerine oturması gerekiyordu. İsveç galibiyeti ile kendine gelen ve başaracağını anlayan bir kadro oluştu. Lucescu hazırlık maçı havasını koruyarak, kendisine maçı kazandıracaklara da alan yaratarak oynatmak istedi. İkiye bölünecek takım, Oğuzhan'ın yönetimindeki Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun üçlüsü, golün peşine düşecekler.

Bir arada olmak, birbirlerini tanımak ve dayanışma üretmek zorundalar.

Okay ve Mahmut'un vücut koyduğu defansif yedili. Dün beklerin hücuma katkısı minimumdu. Bölgelerini çok terk etmemeleri, sadece pas noktası olmaları da, zor deplasmanın; kontrollü oyun alıştırması gibi oldu.

Karşılıklı pozisyonlar ile dengede geçen ilk yarıdan sonra, önemli oyuncularını kulübeye alması ile birlikte, Boşnaklar oyunu tamamen bize verdiler. Cenk Tosun'un santrfor pozisyonunu doldurmasıyla da önde baskımızı iyice arttırıp, maçı kendi yarı alanımızdan uzakta oynamaya da başladık.

Stadı dolduran Rize seyircisine, kentteki ilk milli maçta gol sevinci yaşatmak da güzel olacaktı. Hazırlık maçı tadını bozmadan oynayan iki takım, oyun atmosferini "kazanmalıyız" etabına da çok getirmediler. Bu da çok temaslı olmayan 90 dakikanın nedeniydi. Yine de Rusya maçı öncesinde, güvendiğimiz gençlerimizin olduğunu bilmek güzel bir şey. Bu yaş ortalaması bize iki Avrupa, bir Dünya Şampiyonası etabından, yani önümüzdeki altı yılda yeni heyecanlar tattırırlar.



