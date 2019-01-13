GÜRCAN BİLGİÇ

3 SORU 3 CEVAP



AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında geleceğe dair gözlemleriniz ne oldu?

Ersun Yanal ve ligi 17. sırada bitirenler 240 saati birlikte geçirdiler. Birbirlerini tanıma fırsatı buldular, konuştular, isteklerini veya eksiklerini tartıştılar. Belek'te birlikte geçen 240 saatin en önemli noktası buydu. Yanal detaycı bir teknik adamdır. Bütün oyuncularını tırnağına kadar mikroskobun altına sokmuş ve kimin fazlası-eksiği varsa da tespit etmiştir. İkinci aciliyet de buydu. Sonrasında taktik antrenmanlar geldi. İçeriye gazeteci kamerasının sokulmadığı ama her saniyesi dronlarla tespit edilen çalışmalar yapıldı. Neyin sır gibi saklandığını öğrenmek için de AZ Alkmaar ile yapılan hazırlık maçını beklememiz gerekiyordu. Yanal takımı önde oynatmak istiyor. Bunun için de öncelikli kararı santrforlarına vermiş, arkasındaki dörtlüyü de bu baskıyı desteklemek ile görevlendirmiş. Birden bire tüm takımın topu kapmak adına hareket etmeye çalıştığını gördük. Çoğunlukla başarısız oldular, özellikle öne geçtikleri golü attıktan sonra da AZ baskısını kıramadılar, rakip sahaya geçemediler. İkinci yarıda daha tecrübeli bir orta ile oynayınca işler tersine döndü. Galibiyet eve moralli dönmek adına iyi oldu. Ancak önce tek, sonra çift forveti denedi Ersun Yanal. Silimani'siz ön taraf daha verimli ve üretken oldu. Sanki iç saha formatı böyle olacak.



JAİLSON, TOPAL'DAN ÖNDE



Mehmet Topal performansıyla eleştiriler topladı. Tecrübeli futbolcunun yeni dönemdeki rolü ne olur?

Jaılson çok istekli ve akıllı oynadı. İkinci yarıdaki sigorta ise Mehmet Topal oldu. Daha hızlı düşünmesi ve daha sert görüntü vermesi, genç Brezilyalıyı öne çıkartıyor. Topu daha kaliteli paslarla taşımak için defansif bir zaafı göze almaya kararlı gözüküyor Ersun Yanal. Yani; çift ön libero devri bitiyor. Bu değişim, Fenerbahçe taraftarı üstünde de takımın oyunu yorumlamasında da psikolojik olarak değerli. Çünkü; bu kararın anlamı aslında "saldırıyoruz"dur. Oyunun akışında ve görev anlayışında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, oyuncu profilindeki değişim, taktiği de öne atılacak istekli koşuları da etkiler. Tribüne gelecek olanlar da daha ofansif bir takım seyredeceklerini düşünürler ve sinerjiyi de sahaya yansıtırlar.



DİRAR TABLOYU DEĞİŞTİRDİ



Yanal'ın Dirar'ı çok tuttuğu söyleniyor. Dirar'dan beklentileriniz neler



Volkan Demirel ve Nabil Dirar, geçen sezonun "direnen" takımının önemli figürleriydi. Sorun çözmeyi bilen kadrodan geldiklerini de hemen ilk maçta belli ettiler. Dirar performansıyla ve taktik disipliniyle "Ben de varım" dedi. Bunun iki etkisi olacak; birincisi; Ayew'in sola kayması, ikincisi; Valbuena'nın yeniden "hamle oyuncusu" pozisyonuna geçebilecek olması. Sürpriz de olsa Faslı oyuncuyu sağ bekte de görebiliriz. Peki; bu hamle Slimani'yi yeniden oyunun içine sokar mı? Cocu zamanının tavır koyan bölümünde Slimani de vardı. Dirar ile takımın bir parçası, birbirini destekleyen ikili olması adına daha istekli ve agresif bir oyuna döner mi? Ersun Yanal, Dirar'ı sadece affettirip takımın içine almadı, birçok taşı yerinden oynatıp eline alternatif planlar taşıyan bir tablo da aldı.