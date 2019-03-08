Plan Beşiktaş maçında yatıyor

Başakşehir’in makine gibi işleyen düzenini bozmanın yolu Emre-Mossoro ikilisinin pas bağlantısını kesmekten geçiyor. Aslında Beşiktaş maçı, taktik ve oyun kurgusunun nasıl olması gerektiğine en güzel örnek. MA

Fenerbahçe istediğini alabilmek için lider Başakşehir'e karşı nasıl oynamalı?

Başakşehir gibi bir makineyi futbol oynayarak geçmek çok mümkün değil... Onları bozmadan, ezberlerinde problem yaratmadan üstünlük sağlamanız, hatta kaleyi gole kapatmanız çok zor. Geçen sezon 2-0'dan 2-2'ye de baskıyla geldiler. Deplasmandaki maçı 2-0 kazanırken de önde pres yaptılar. Ligin ilk yarısında Cocu da bu iki maçın analiziyle oynadı ve galibiyetin etrafında dolaştı. Ersun Yanal'ın bunların farkında olmaması mümkün değil. Kesinlikle Emre-Mossoro ikilisinin bağlantısını kesecek ve Visca'nın alan bulmasını engellemeye çalışacaktır. Aslında Beşiktaş maçı taktik ve oyun kurgusu konusunda yüzde 100'e yakın kopya veriyor. Beşiktaş da Başakşehir gibi oynamaya çalışan bir takım... Ersun Hoca ikinci yarı Valbuena ve Ayew'i orta saha gibi tutarak bu bölgede 5'e 2 üstünlük sağladı. Maçı kazanmanın formülü de buradan geçiyor. Başakşehir'i orta sahada yendikleri anda puan almanın yolunu açarlar.



MAÇIN KİLİDİ SAĞ KANAT



Dirar son idmana çıkmadı. Bu durum Fenerbahçe'nin sağ kanadını etkiler mi? Isla ve Moses'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dirar oyuna ve taktik disipline çok hakimdi. İyi de başladı, form da tutmuştu. Eksikliği çok net hissedilecektir ama Dirar'ı böyle parlatan aynı zamanda Isla oldu. İkisi de birbirlerini desteklediler, anladılar ve oynattılar. Moses ise başka bir oyuncu... Oyun tipi ve anlayışı olarak Dirar'dan farklı. Kariyerinde bek pozisyon yazsa da aslında o bir kanat forvet... Ancak maçın da "bilinmezi" olabilir çünkü onun olduğu bölgede muhtemelen Arda ve Kudryashov olacaktır. Arda'nın defansif temposunu düşündüğümüzde muhtemelen maçın dengesini bu ikililerin performansı belirleyecek.



TOLGAY EKSİK PARÇAYMIŞ



Ersun Yanal'ın Tolgay'dan çok memnun olduğu konuşuluyor. Siz Tolgaylı orta saha hattını nasıl görüyorsunuz?

Hani puzzle'ın eksik parçası vardır ya, Tolgay tam aranan formattaki orta saha olarak o bölgeye oturdu. Öne oynayan bir takımdan öne oynamak isteyen bir takıma geldi. Bir an önce topu rakip yarı sahaya geçirip hamle yapan arkadaşına aktarmak istiyor. Fenerbahçe'nin oyununu hem hızlandırıyor, hem de etkisini artırıyor. Zajc'ın da katılımıyla bu ikili bundan sonra Fenerbahçe'nin oyununun mimarı olacaklar.