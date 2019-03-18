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GÜRCAN BİLGİÇ
18 Mart 2019, Pazartesi GÜRCAN BİLGİÇ

Ne maç ama!..

Uzatma dakikalarında penaltı ile gelen beraberlik golü kimseyi yanıltmasın. Belki de sezonun en heyecanlı, en agresif ve iki takım arasında gidipgelen maçını izledik.
Kısıtlı kadrosunu savunma makinası haline çeviren 'ın kararlı oyuncularını aşmak mümkün olmadı için.
32 kez golü denediler. Hem Lung'un devleştiği anlara denk geldiler hem de defansının gediksiz ördüğü duvara.
Buna karşılık 11 kez topu kalelerinde gördüler.
İnanılmaz pozisyonlar kaçırdı Kayserispor. Futbolun kendine özgü adalet anlayışında isteyen, iyi oynayan değil, o gün şansı ve aklı yanına alan kazanıyor.
Yine de son üç haftadır, durgun halinden uzaklaşıp, artık şampiyon gibi oynayan Başakşehir seyrediyoruz.
Aslında kayıp olarak görülecek iki puanın, günün şartlarında bir puanlık "altın" kazanca dönüşmesini de izledik.
Liderin bu kalitesi ve soğukkanlılığı, takımın müthiş özgüveninin de işareti.
Her pozisyon için özel plan yapan Hikmet Karaman'ı da tebrik etmek gerekir.
Bu kadar yoklukta, bir teknik adamın nasıl "deha" olabileceğini anlatıyor hepimize.

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