Yabancıda formül 6+2+2

Üç yıldır uygulamada olan kural değişecek, TFF yeni sistem üzerinde çalışıyor. Yeni kurala göre Süper Lig kulüpleri toplamda 10 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek. Bunlardan 6'sı ilk 11'de aynı anda oynayabilecek. İki yabancı kulübede otururken, diğer ikisi tribüne çıkmak zorunda kalacak. Süper Lig'de forma giyen 90 yabancı futbolcunun sözleşmesi Mayıs ayında bitiyor

Futbol kamuoyunu uzun süredir meşgul eden yabancı sınırı konusunda SABAH Spor önemli bilgilere ulaştı. 3 yıldır uygulamada olan mevcut kural, 28 kişilik kadroda 14 yabancı oyuncunun yer almasına imkân tanıyordu. Bu yabancılardan 12'si doğrudan maç kadrosunda yer alabilirken, 2'si tribünün yolunu tutuyordu. Yeni planlama ise daha katı bir sistem öngörüyor.



EN AZ 4 OYUNCU GÖNDERİLECEK

Federasyonun üzerinde çalıştığı yeni yabancı planlaması, toplamda 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapılabilmesine izin veriyor. Bunların tamamı kadroda yer alamayacak. İlk 11'de 6 yabancı oyuncuya izin verilirken, kulübede de 2 oyuncu yer alabilecek. Diğer iki oyuncu ise tribüne çıkmak zorunda kalacak. Bu durumda kulüplerin en az 4 yabancıyla yollarını ayırması gerekiyor.



SÖZLEŞMESİ BİTENLER ÖNEMLİ

Henüz kesinleşmese de kulislerde ağırlık kazanan 6+2+2 formülü sonrası sözleşmesi sona eren yabancıların önemi daha da arttı. Kulüplerin tazminat ödemeden yabancı sayısını azaltması, ancak sözleşmesi biten oyuncularla mümkün… TFF'nin bu konuyu da araştırdığı, kuralın bu sezon doğrudan devreye sokulup sokulmayacağını belirlemek amacıyla sözleşmesi biten oyuncuları incelediği ifade ediliyor. 31 Mayıs itibariyle 90 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle federasyon bu kararını yeni sezonda devreye sokabilir.



KRİTİK GÜN 21 MART

Kulüpler Birliği yabancı sayısı için 21 Mart Perşembe günü İstanbul'da toplanacak. Bu önemli toplantının ana maddesi de yabancı sayısı olacak. 18 kulüp başkanının yanı sıra TFF yöneticilerinin de bu toplantıya katılacağı öğrenildi. Başkanlara 6+2+2 konusunda fikirleri sorulacak. Başka seçenekler de tartışılacak.



ALTYAPIDA SONDAN 2.'YİZ

Avrupa Spor Araştırmaları Merkezi'nin devre arası transfer dönemi sonrası güncellediği raporu, Türkiye kulüplerinin altyapısından yetişen oyunculara en az değer veren ülkelerde başa oynadığını gözler önüne seriyor. Rapora göre Süper Lig kulüpleri, verebileceği dakikaların yalnızda yüzde 5.05'ini altyapı oyuncularına ayırıyor. Bu alanda Bursa yüzde 21.56, Trabzon ise yüzde 19.52 ile diğer kulüplerden ayrılıyor. Alanya, Akhisar, Rize, Malatya'nın ise altyapı oyuncularına 1 dakika dahi şans tanımadığı görülüyor. Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nden eleyerek büyük sükse yapan Ajax, ülkesinde yabancı konusunda kısıtlaması olmamasına karşın oynatabileceği dakikaların yüzde 34.06'sını kendi akademisinden yetişen sporculara vermişti. TFF'nin altyapı oyuncularına verilen dakikaları artırmak için yabancı sayısına müdahale etmek istediği düşünülüyor. UĞUR KARAKULLUKÇU



KOÇ İPUCU VERMİŞTİ!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şubat ayı başında Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Yabancı kotasına getirilmesi beklenen sınırlamaları göz önünde bulundurarak bu dönemde Türk oyunculara ağırlık verdik. F.Bahçe için gerekirse elimizi kayanın altına koymaktan bile çekinmeyiz."