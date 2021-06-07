GÜRCAN BİLGİÇ

Ali Koç, Alman ya da Portekiz dedi ama İspanyol Benitez adı iyiden iyiye dillendi. Benitez uygun isim olur mu?

Göreve geldiğinde "Yetiştirip; satacağız. Borçlarımızı başka türlü ödeyemeyiz" dedi Ali Koç. Cocu seçimi bu yüzdendi. Az kalsın takım küme düşecekti. Plan önemli ama doğru dinamikleri kullanmak gerekiyor. Emre Belözoğlu'ndan vazgeçiyorsanız, üst düzey bir teknik adam getirmeniz gerekir. Çünkü Emre Hoca da Fenerbahçe'nin dinamiklerine çok hakimdi. Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e "Benitez ile görüşmedim" demiş. Bunu okuyana kadar hep doğru olmasını istediğim bir dedikoduydu. Takıma inanan, astronomik transferler yapmayan, duruma göre taktiğini esneten bir hoca Benitez. Ekibini doğru oluşturursanız, size yeni bir takım yaratır, Fenerbahçe için yeni bir çağ başlatabilir.



G.SARAY SAKİN VE AKILLI OLMALI



Galatasaray'daki başkanlık yarışını ve yaşananları nasıl yorumlarsınız. Bu durum yeni sezonda takımı nasıl etkiler?

Seçimleri kimin kazanacağından çok, gelecek yönetimin teknik adam seçimi daha önemli olacak. Takımdan ayrılanlar nedeniyle en az altı tane ilk 11 oyuncusu almaları gerekiyor. Bunun için yüzde 20'lik küçülmeyi ve harcama limitlerini de görmeliler. Dolayısıyla "pahalı" kadrolarla çalışan Fatih Terim ile mi anlaşmak, yoksa kadro kalitesini yükselten bir ekip mi bulmak gerekecek, o zaman anlayacaklar. Kulüp mali olarak bu kadar çöküntüdeyken, 20 Temmuz'da başlayacak ön elemeler için bir haftaya kadar sezonu açmak gerekirken, sakin ve akıllı kalmak zorundalar. İşleri çok zor.



SERGEN YALÇIN HAKKINI İSTİYOR



F.Bahçe ve G.Saray gibi Beşiktaş'ta da hoca sorunu var. Sergen Yalçın henüz imza atmadı. Neden bu kadar uzadı sizce?

Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın kendisi ve ekibi için 25 milyon TL (2.5 milyon Euro) istediği yönünde. 1.5 sezondur neredeyse 'bedavaya' çalıştılar. Şimdi iki kupanın hakkını istiyorlar ve haklılar. Sergen Hoca, başkan ile sorunları olmadığını açıkladı ama A Spor röportajında, "Yerimize hoca aradıklarını da biliyoruz" diyerek gönül koyduğunu da söyledi. Bu nedenle Beşiktaş'ı, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ayırmak gerekiyor. Onlar kendi aralarında "iade-i itibar" görüşmeleri yapacaklar. Fatih Terim'in son açıklamaları ve başkan adaylarının yaklaşımına baktığımızda, yönetim hocayı değil de, Fatih Terim çalışacağı başkanı seçecek gibi. Bence Ali Koç yeni hoca ile anlaştı. Sadece yıpranmaması ve seçimde kongre üyelerinin karşısına güçlü çıkmak için bekliyor.



'YENİLSEK BİLE' DEMEK HOŞ DEĞİL



EURO 2020 için geri sayım başladı. İtalya karşısında ve turnuvada şansımızı nasıl görüyorsunuz?

İtalya'nın Çekya maçını izlediğimde gözüm korktu. İnsigne'nin yönettiği, baskıyı doğru yapan ve rakibin ensesinden ayrılmayıp, pas örgüsü kuran bir takım gördüm. Rakibin gücü de bunu önlemeye yetmedi, eklemek lazım. Hollanda ve Norveç de böyle oynamak istediler ama çok iyi cevap verdik. İyi bir kaleci performansı ve konsantrasyonu yüksek defansif yerleşmeye ihtiyacımız var. Daha önce yaptık, yine yaparız. Bu, oyuncularımıza güven verecektir. Şenol Güneş'in bu maçı konuşurken, sürekli 'yenilsek bile' demesi hoşuma gitmedi. Umarım rakibi etkilemek adına bir taktiktir. Futbolun gerçeğinde onlar favori ama bir takım yenilmeyi 'normal sonuç' görerek maça çıkmaz. Ben "Türk Duvarı"na ve orta saha kalitemize güveniyorum. İtalyanlar'ın ekstra oyuncuları var, bizim de var. Şenol Hoca'ya düşen bunu oyunculara anımsatmak.