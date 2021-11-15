İnatla Mesut olunmaz!

Mesut Özil verimli olacağı bir alan isterken, Pereira format içinde kalmasında ısrarcı oldu. Sonuç; iki taraf da kaybedenler arasında yerlerini aldı. Burada ‘haklı-haksız’ olmaz. Tabelada ‘galip’ yazması için ortaklık yapılır

Fenomen oyuncular, beraberlerinde sorunları da getirirler. Mesut Özil, 26-27 milyon takipçisiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza attığında, aslında Yeni Dünya'nın yüzünü de getirdi buraya. Büyük oyuncu olmasından kaynaklanan, 'büyük' beklentileri karşılamadan sezon bitti. Yeni dönemde daha farklı roller ve katkı olması bekleniyordu ama 12. hafta bittiğinde, belli bir hesaplaşmanın içine girildi. Fenerbahçe puan kaybederken, Mesut takımın rotasyon oyuncusu pozisyonunda kaldı.



'HATA KİMDE' OYUNU BAŞLADI

Bu noktada 'hata kimde' oyununa girdik. Pereira'nın sistemi değiştirmesi ile birlikte, sahada Mesut'un profiline uygun pozisyon kalmadı bir anda. Hoca, kararında ısrarcıydı, öbür tarafta ise dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Problem; ortak verim için yakınlaşmanın olmaması. Mesut verimli olacağı bir alan isterken, Pereira format içinde kalmasında ısrarcı oldu. Sonuç; iki taraf da kaybedenler arasında yerlerini aldı.



GALİBİYET İÇİN ORTAKLIK YAPILIR

Kayserispor maçı öncesinde ilk on birde kendi ismini görmediğinde Mesut Özil'in odayı terk ettiği dedikodular arasında. Ama stada gitti, kulübede oturdu, 70'ten sonra oyuna girdi ve maçı beraberliğe getirdi. Ali Koç'un yaptığı son müdahalede; Pereira'nın kendiyle hesaplaşmasını istemesi, Mesut Özil'i yeniden takımın içine çekmesi, Fenerbahçe'yi, kişisel inatların önüne geçirmeleri için. Burada 'haklı-haksız' olmaz. Tabelada 'galip' yazması için ortaklık yapılır.



BAŞKAN KOÇ'TAN BALANS AYARI

Ekstra oyuncuların, kendilerine ait özgürlük alanları olmalı. Mesut da bunlardan bir tanesi. Oyuncu grubunun 'saygısını' kazandığınız zaman, diğerleri sizin için koşar. Mesut Özil, Samandıra'da bunu sağladı. Pereira bu durumu gördü ve liderliği kendine istedi. Yangın o zaman çıktı aslında. Drogba'nın "Bana pas atmıyorlar" dediğinde Mancini'nin "Yapabileceğim bir şey yok" demesi gibi. Maçı oyuncular kazandıracak, teknik adam ise onları doğru yönetecek. Ali Koç'un çıkışı, 'liderin' kim olduğunu hepsine hatırlattı, balans ayarı yapıldı.