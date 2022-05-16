GÜRCAN BİLGİÇ

Kadıköy'e eski günlerini yaşatan, Fenerbahçe taraftarının kendi gösterisini yaptığı bir maç izledik. Saha kenarındaki İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile stat atmosferinin kendi duygusunu oluşturduğu ayrı bir de hikayesi vardı gecenin.

Son hafta maçında, üst düzey konsantrasyon ve mücadele ile oynayan iki takımın olması da günün "bonus" hakkı. "Bitti, gidelim" havasından uzak, iddiasından vazgeçmeyen teknik adamların ve oyuncular vardı sahada. Şampiyonlar Ligi'nin yolunu açmak için İsmail Kartal'ın öncelikli hedefi bir puan olmalıydı. Yine de İrfan Can'ı, üçüncü bölgede tutarak çift forvet gibi organize etti takımını. Mert Hakan'ın temposunun eksikliğini hissettiler her dakika.

Volkan Demirel, oyunun tempo kazanmasına izin vermeden, kanatlarını kapattı. Hızlı hücum için fırsat beklerken, Fenerbahçe'nin merkezdeki sıkıntısının da peşine düştü.

100. maçında Altay'ın müthiş kurtarışlarıyla takımını oyunda tuttuğunun altını çizelim. Kontrol Fenerbahçe'de gibi gözükse de, Karagümrük'ün sonlandıramadığı önemli atakları da oldu.

İsmail Kartal'ın kısıtlı hamle şansı vardı. 75. dakikada Valencia ile taktik, Sosa ile de mecburi değişiklikler yaptı. Sürekli rakip savunmada gedik aradılar, hemen hepsinde bunu bekleyen, önlemini almış bir defans gördüler.

50 bin seyirci, dişe diş, son ana kadar heyecanını eksiltmeyen 90 dakika seyrettiler. Haftanın belki de en şanslılarıydı. Sezon bitiyor ama Fenerbahçe tribünleri "yeniden" hırsına kavuştu.