GÜRCAN BİLGİÇ

Rakipleri transferde yol alamadı ama Fenerbahçe arka arkaya açıklamalar yapıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Teknik direktörün açıklanması gecikirken eleştirmiştik Ali Koç'u… Dzeko ve Kent alınmış ama hoca belli olmamıştı. Kartal sonrasında gelen Djiku ve Szymanski hamleleri, yeni sezona çok önce hazırlanmaya başladıklarını da gösterdi. Üç oyuncuya hiç bonservis ödemediler.







Arda Güler'in rakamını 20 milyon Euro kabul edersek, toplam 31,5 milyon Euro'luk satış yaptılar. Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe taraftarının mutsuzluğunu görüyorum. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar, hiçbir transferi yeterli görmüyorlar. Daha resmi tek maç oynanmadan İsmail Kartal'ı bile tartışanlar var. Anlayacağınız; yine troller iş başında ve hayal kırıklıkları üstüne yeni sezonun temeline de dinamit koyuyorlar. Tuzağa düşmesinler…



ÇOK İYİ İSKELET KURULUYOR



Stoper, kanat, golcü alındı. Başka hangi mevkilere oyuncular lazım? Gelen futbolcular, F.Bahçe'ye faydalı olacak isimler mi?

İyinin iyisi her zaman vardır. Geçen sezon güçlü bir oyunu vardı Fenerbahçe'nin. Zaaflar da taşıyordu. Djiku gibi hızlı bir stoperin alınması bu yüzden. Oosterwolde'yi son Zenit maçındaki performansını görünce, sol bek alınmalı tezimiz sanki geri çekilecek gibi. Maç eksiğine rağmen, cesaret bulmuş gibi.







Peres de var. Oosterwolde- Djiku ikilisini tandem yaptığınızda, "ağır defans" tespiti de bitebilir. Dzeko ve Kent, rakibi ciddi tehdit eden oyuncular. İyi bir iskelet kuruluyor. Takımdan kimlerin gideceği daha önemli hale geldi sanki. Arda büyük kayıp. Ferdi için de teklifler geldiği söyleniyor. Szalai için pazarlık yapılıyor. Bu oyuncular temel dişlilerdi. Bakalım neler olacak.



MUSLERA GİBİ BİR KALECİ BULUYORLARSA ALSINLAR



Altay Bayındır ile İrfan Can Eğribayat varken, yabancı hakkını kaleciden yana kullanmak doğru mu? Yabancı bir kaleci şart mı?

8'e 3 varken, kontenjanı kaleciye kullanmak zaten mantıklı değil. Fenerbahçe'nin iki kalecisi de önemli ve yetenekli. Onlara sırt çevirip, zaten hiçbir şeyden memnun olmayanların fikriyle hareket etmek, yanlış kararları da peşinden getirebilir.







Eğer bir Muslera bulabiliyorlarsa, alsınlar; kimse bir şey demez. Fenerbahçe takımı güçlü bir oyunla devam ederse, bu yükü ikisi de çok rahat taşır. Yeter ki Fenerbahçe taraftarı bu sezon oyuncularına kredi açsın, onları sevsin ve güven versin. Kombinelere olan ilgiye bakarsak, transfer döneminin en kuvvetli dinamiği taraftar olacak.