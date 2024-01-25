GÜRCAN BİLGİÇ

En sondan başlayalım; Fenerbahçe kazandı ama bir "beklenen" bir de "beklenmeyen" hakem kararının ardından geldi bu galibiyet. Tek kaleye dönmüş, mücadelenin üst düzeye çıktığı anlarda, Batshuayi'yi önce çekerek, sonra çelmeleyerek düşürdü Başakşehir oyuncusu. "Beklenen" hakem Bitigen'in "Devam" demesiydi. İkinci "beklenen" VAR hakemi Erkan Engin'in devreye girmemesiydi, girmedi. Tekrarı izlerken bile "Nasıl yani?" dedirten pozisyonun kahramanları bu isimler. Peki; "beklenmeyen" neydi? 90. dakikada Abdulkadir Bitigen'in penaltıyı vermesi. Pozisyonun tam karşısında olmasına rağmen Cengiz'in şut atmasını bekledi. Vicdanı "artık dur" dedi ki muhtemelen, penaltı noktasını gösterdi. Zor maç, Başakşehir'in "olağanüstü" direnciyle daha da zor hale geldi. Volkan Babacan kurtarışlarıyla taşıdı takımı tabelada. Penaltıyı da kurtarıyordu neredeyse. Kulüp, daha önce hiçbir derbi maçında yapmadığını yaptı, bir gün öncesine antrenmana taraftar getirdi. 11 sarı kart gördü takım. İkisi iki sarıdan kırmızıya döndü. Böyle bir motivasyon diğer maçlarda olmadığı için incelenmeli ve Göksel Başkan ile Çağdaş Hoca'nın "sırrı" başkalarına örnek olmalı. Yine de golün sürekli etrafında dolaştı Fenerbahçe. Sanki tekrar filmi gibi üç gün önce Samsunspor maçındaki cümle vardı anlatımda, "Top direğin yanından auta çıktı"… Rakip ceza alanında 70 kez topla buluşup, 30 şut üretip, maçı penaltıyla kazandılar. İsmail Kartal bu detayı çözmeli. Demek ki merkezde "beceri" problemi var.