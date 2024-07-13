Mourinho: “Ben işimi ciddi yapıyorum. Kaybettik, normalde kafama takmam ancak sonucu çabuk kabul ettiniz. Saha içinde kazanma adına kopukluklar vardı. Bu görüntü hiç hoş değil.”

Hajduk karşılaşması, son dakikalarda gelen golle kaybedildi. Takım tüm maç boyunca üstün oynamış ama gol atamadığı gibi, pozisyon zenginliği de yaratamadı. "Hazırlık maçı" deyip, önemsemeyebilirdi ancak soyunma odasındaki hava Mourinho'nun hoşuna gitmedi. Yenilgiye rağmen yüzlerdeki ifadeyi doğru bulmadı. Herkesten susmasını ve oturmasını istedi;









"Ben işimi ciddi yapıyorum. Sizden de bunu istiyorum. Bugün kaybettik. Normal olarak kafama takmam. Ancak bu sonucu çabuk kabul ettiğinizi gördüm. Saha içinde kazanma adına da kopukluklar vardı. Bu görüntü hoş değil. Gözüm üstünüzde…" 'Özel biri' lakaplı teknik adam, yılların yaşanmışlığıyla yeni takımıyla arasındaki "balayı"nı bitirdi yani. Her futbolcudan yüzde 100'ünü beklediğinin yeniden altını çizdi, balans ayarını yaptı. Strasbourg maçında, bu çıkışın neleri değiştirdiğini göreceğiz.









KULÜBEDE BEKLER MİSİN?

Mourinho'nun listesi Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın elinde. Hocanın istediği oyuncuları almak için görüşmeler sürüyor. Çağlar ve Levent'ten sonra, En-Nesyri ve Saint-Maximin için mesafe katettiler. Bu planlama içinde üçüncü santrafor istiyorlar ve bu ismin Türk olması önemli ve bu görüşmelerde hem Cenk Tosun hem de Bertuğ Yıldırım'a aynı soruyu sordular: "Kulübede bekler misin?" Bertuğ oynamak istiyor. Genç bir oyuncu olarak gelişmesinin oynamaktan geçtiğine inanıyor. Böyle olunca ibre de mecburen Cenk Tosun'a kaydı...









TFF, SEÇİM VE ADAYLAR

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri için adaylık bildirimi yapılmasına iki gün kala Servet Yardımcı ve İsmail Uyanık çekildiklerini açıkladı. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi de aday olduğunu bildirildi. Son sezonda yaşanan olaylarla beraber alınan olağanüstü seçim kararıyla bugüne gelinirken, Büyükekşi'ye karşı olanların yeni aday çıkarması için zamanı da kalmadı böylece.

İbrahim Hacıosmanoğlu da imzalarını tamamlayarak, seçim için kürsü hakkı elde etti. Bir haftalık sürede kararında ısrarcı olup olmayacağı belirsiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş delegelerini Ankara'ya göndermeyebilir. Birçok kulüp benzer tavır içinde olacak muhtemelen. Büyükekşi'nin 'ibra edilmemesi' gerçekleşecek durum değil. Ancak bir sürpriz cepte duruyor.

Hacıosmanoğlu'nun seçimi kazanma ihtimali… Çekilen adaylar 'baskılardan' bahsederken, buna içten içe bir tepki oluşacağı da biliniyor. 'Nasıl olsa kazandım' derken Büyükekşi, tepki oylarıyla İbrahim Hacıosmanoğlu'nun koltuğuna oturmasını seyredebilir.