GÜRCAN BİLGİÇ

1-Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrıldı, bu önemli bir kayıp olur mu?

Sezon başından beri olan performansına baktığımız zaman kadroda olmadığında 'Eyvah!' demedik. Çok yetenekli, birebirde etkili, kaleye direkt giden bir oyuncu olmasına rağmen süreç onu 'hamle şansı' pozisyonuna getirdi. Yani işler kötü gittiğinde sahaya girsin, bir şeyler yapsın diye bakıldı

Aslında Mourinho'nun listesinde ve çok istediği oyunculardan. Çünkü onun sisteminde, oyun kuran bir açık (Tadic), uzun boylu bir santrfor (En-Nesyri) ve direkt kaleye giden süratli bir açık daha var. Maximin bu noktada stratejik önemdeydi. Normalde baktığımızda takımdan ayrılması kalan maçlarda yaşanacak problemlerde F.Bahçe'nin elindeki hamle şanslarının azalması demek. Diğer taraftan da oyuncu, ilk 11 oynamak istiyor, mutlu değil. Samandıra disiplininde de problemler olduğunu duyduk. Sezon sonu da takımına döneceğini, kiralık olduğunu düşündüğümüzde bu ayrılığın erken olması, F.Bahçe yönetimine de yabancı kontenjanında yeni bir hamle şansı getirir.



YENİLER KADIKÖY'DE BUGÜN SAHNE ALMALI

2-Fenerbahçe bugün Çaykur Rizespor'la önemli bir maç oynayacak. Nasıl bir sistem ve 11 bekliyorsunuz. Yeni transferler takıma monte edilir mi?

Kesinlikle oynayacaklarını düşünüyorum. Hem Rize maçı hem de hafta içindeki Erzurumspor kupa karşılaşması bu oyuncuların havayı yakalamaları, takımı tanımaları ve grubun bir parçası olduklarını göstermeleri açısından önemli. Perşembe günü takım zor bir maç geçirdi. 3 gün sonra da çok koşan bir rakibe karşı oynayacaklar. Sonuçta kadronun da yeni bir enerjiye ihtiyacı var. Bu nedenle Mourinho'nun sadece yeni transferlerle değil, Oğuz Aydın, Kostic, Amrabat ve Osayi gibi hafta içi değerlendiremediği diğer futbolculara da şans vermesini bekleyeceğiz. Benim en çok merak ettiğim, Talisca… Forvet gibi Dzeko veya En-Nesyri'nin yerine oynamasını bekliyorum. Mourinho ve ekibi onu nasıl pozisyonlandıracak, orta saha özelliklerinden dolayı 10 numara pozisyonuna çeker mi, bu da merak konusu. Uzun zaman sonra ilk defa takımda bir de frikikçi olacak.



MOURİNHO, MİMOVİC'İ FERDİ GİBİ OYNATABİLİR

3-Fenerbahçe şu ana kadar 4 transfer yaptı. Oyunculara bakarsak sizce eksikler giderildi mi yoksa başka takviye yapacak mı ya da yapmalı mı?

Maximin'in gittiğini düşündüğümüzde yabancı kontenjanı doluyor. Osayi için 'Avrupa listesine yazılacak, Türkiye'de oynatılmayacak ve kontenjanda bir seçenek daha açılacak' dedikoduları var. Başkan Ali Koç'un açıklamalarında sol bekten de bahsedildi. Mimovic'in aynı Ferdi gibi sağ ayaklı bir sol bek gibi oynatılıp oynatılmayacağı da aklıma gelmiyor diyor. Ama yapılanma F.Bahçe'yi daha kuvvetli, daha tehdit eden ve daha dirençli bir takım yapacak. Çünkü öne geçtikten sonra takımı geri çeken bir teknik direktörü var. Bu noktada iki stoperin önemi daha da artıyor. Yine baskılı oynadığında final paslarında problem yaşıyorlardı. Talisca ve Tadic bu noktada sorun çözen oyuncular. O nedenle taraftara güven veren ve rakibi korkutan bir takım bekliyorum.