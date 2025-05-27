GÜRCAN BİLGİÇ

Maç öncesinde kaleci Ertuğrul'u neden oynattığını açıkladı Mourinho; "Son üç maç, üç kalecinin. Ertuğrul'un da sezon içinde bir maç oynamasını istedim" dedi. Haklıdır… Peki; Yusuf Akçiçek'in ya da Cenk Tosun'un ya da Levent'in böyle bir hakkı yok mu? Enteresan... Fred cezalı; tamam… Talisca, Dzeko, Tadic ve En-Nesyri aynı anda sahada, Amrabat tek başına merkezde. Yani rakibi önemsemek yok kadro yapısında. Klasik "uzun oynarız, bir tanesi vurur" taktiği. Bu küçümseme oyuncuların da vücut dilinde hissediliyor. Oğuz ve Kostic sürüklüyor atakları. Kalabalığa atıyorlar topu, İkili bir ver-kaç aramıyorlar, buna hazırlanan takım arkadaşı da görmüyorlar.

Mert Müldür'ün kırmızısı doğru yorum değil. Kademesinde Djiku var. Ama VAR ortada yok. Kırmızının iki pozisyon öncesinde Skriniar, yarısına gelen Abdulkadir'den kafa topunu alamıyor ama. Aynı Skriniar 1-1 sonrasında duran topta net bir penaltı da yapıyor. Karar "devam"… Skriniar durmuyor, auta giden oyuncuya çelmeyi basıyor; penaltı... Defansın arkasına adamı kaçırıp, geç müdahale, çarpan top filelerde skor 4-1…

Bunları neden yazdım; ikinci gol öncesindeki genç Ertuğrul'un büyük hatasını konuşacaktır herkes… Toz kondurulamayan da yok ortada aslında. Mersin'de tribünlerde Fenerbahçeliler çoğunlukta. Bir gün önce Avrupa şampiyonu olan basketbol takımının sevincini devam ettirmek için oradalar. Kendi takımından haberi olmayan, takıma inanmayan, oyuncu üstüne kısır planlar yapıp faturayı sürekli oyunculara çıkaran Mourinho'ya daha ne kadar güvenebileceğimizi test ettik aslında.