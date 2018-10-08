Önceki gece Antalya'da birinci VAR rezaleti yaşanmıştı. VAR'daki hakemin, maçın hemen başındaki Muslera'nın tekmesini ve son saniyede yine Muslera'nın Antalyasporlu oyuncuyu itmesine ses çıkartmaması akıllarda büyük soru işaretleri yarattı. Ama dün gece bize yıllar önceki Necip Hablemitoğlu cinayetini hatırlatan bir olay yaşandı. O cinayet esnasında sokaktaki kameralar birden devre dışı kalmış ve failler bulunamamıştı.

Dün akşam ise VAR sistemi birkaç dakikalığına devre dışı kaldı. İşte bu anda Başakşehir'in golü geldi. Bizce Visca en az yarım metre geriden fırlıyor, dönüp golü attırıyor. Yardımcı hakem önce bir duraklıyor, sonra ofsayt bayrağını kaldırıyor. Hakem Ali Palabıyık, VAR'dan haber bekliyor ama VAR o anda ne hikmetse yok! İşte ilgililerin bu konuya mutlaka açıklık getirmeleri lazım. VAR zamanla artık Türkiye'de mafyamsı bir laf haline gelecek. En korkuncu da bu!

Gelelim maça... Maç Fenerbahçe'nin hakkıydı. En az 5 net gol pozisyonunu cömertçe kaçırdılar. Başakşehir'in attığı ama sayılmayan gol dışında da pek pozisyon vermediler. Eğer Başakşehir dün maçı kaybetmediyse önce Fenerbahçeli oyuncuların beceriksizliğine, sonra da bana göre Türk futbolunun yükselen yıldızı kalecileri Mert'e teşekkür etsinler.

Sonuçta beraberlik Fenerbahçe için kötü sonuç. Belki de VAR arızası, teknik direktör Cocu'yu kurtardı. Belki de bazı radikal kararları öteledi.



