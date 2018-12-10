Ali Koç büyük ümitlerle takımın başına geldi... Sonra Comolli adlı bir adamı teknik patron yaptı... O Comolli tuhaf, manasız, dedikodulara mahal verecek bazı oyuncular aldı.

Fenerbahçe'nin en iyi diyebileceğimiz bir grup oyuncusundan bazıları, Arabistan'a filan satılıyor.

Aynı Ali Koç "Vizyon" dedi, "Avrupa'nın devlerinden biri olabiliriz" dedi sonra "Avrupa'ya da gitmeyelim" dedi. Teknik direktör Cocu'yu kovdu ama parasızlıktan sözleşmesini feshedemedi ve ligin neredeyse yarısı bittiğinde Fenerbahçe artık düşme hattına indi. Bu işin şakası yok. Akhisar karşısında Fenerbahçe'yi izledik. Bir-iki oyuncusu dışında hiçbir oyuncusu Akhisarlıların üzerinde değil. Kim onlar; Mehmet Ekici ki bütün organizasyonlarda o var, solda da Hasan Ali... Gerisi Akhisar da bile kadroda kendilerine yer bulamazlar.

En güvenilen defansın göbeğiydi. Liverpool'da oynamış Slovakya Milli Takımı oyuncusu Skrtel ve Rus Milli Takımı'nın defans oyuncusu Neustadter...

Fenerbahçe'nin yediği ilk gole bakın; şut çekiliyor, Kaleci Harun'dan dönen topu bu iki stoper arasından Akhisar'lı Bokila tamamlayıveriyor. Bokila'nın kariyeri Fenerbahçe stoperlerinin 10'da biri etmez ama maçı kariyerler oynamıyor. Hele hele yenen ikinci gol. Manu, Skrtel'le birlikte yükseliyor arkasına geçiveriyor, çaresiz Skrtel çekeyim mi düşüreyim mi derken Manu ikinci golü atıp, maçı kurtarıyor. Bu iş böyle gitmez... Artık Ersun Yanal'ın kurtarıp kurtaramayacağını da bilmiyorum.

Hatta ona teklif yapılırsa da akıllıysa gelmez. 40 yıldır futbolun içindeyim yüz yıllık tarihi çınar Fenerbahçe'yi hiç bu kadar çaresiz ve acİz içinde görmedim.

Sorumlular hesap vermeli, yazıklar olsun.